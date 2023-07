Bogado: "Las jugadoras argentinas ya están haciendo historia"

La embajadora argentina en Nueva Zelanda cumple funciones en dicho país hace tres años | Foto: Julián Alvarez

Gabriela Tezanos Pinto lleva puesta la camiseta argentina y recibe a todos sus clientes con una sonrisa de oreja a oreja, ofrece mate, chipás rellenos de queso y de salame, café, té. Su negocio, "La Pachamama", ubicado en la zona de Northshore en Auckland, está decorado con banderas, banderines, globos celestes y blancos. ¿Qué se celebra? Que Argentina debutará el lunes en la Copa del Mundo femenina de la FIFA contra Italia y, como dice la canción, "hay que alentar a la Selección".



Para la comunidad latinoamericana, y en especial argentina, La Pachamama es lugar de encuentro. Se venden yerbas de todo tipo, mates, yerberas, alfajores de marcas variadas, dulce de leche, golosinas, churros, empanadas, facturas, galletitas, pastafrola, fernet y más productos latinos.







Gabriela es bióloga marina y hace 21 años que vive en Nueva Zelanda. Llegó con una beca para estudiar a los delfines y nunca más se fue, se casó con un "kiwi" -como les dicen a los neozelandeses- y tuvo dos hijos. Primero vendía productos argentinos online hasta que abrió el local, el "mayor importador, mayorista y minorista, de yerba mate, alfajores y comidas latinas desde 2006".



Además de ser bióloga, Tezanos Pintos es sommelier de mate. Hace unos tres meses, a partir de un podcast del científico Andrew Huberman -profesor de Neurociencia de Stanford- en el que habló de los beneficios de la yerba mate, sus ventas en La Pachamama aumentaron considerablemente con nuevos clientes locales y de China.



De fondo suena una playlist con temas de Soda Stéreo, Los Redondos, Los Fabulosos Cadillacs, Los Decadentes, Fito Páez, el Potro Rodrigo, "Muchachos" y otras canciones de cancha. La gente va cayendo con sus termos y mates en mano, para compartir un encuentro de compatriotas.







Hay pósters de la Copa del Mundo femenino de la FIFA, no solamente de las "Muchachas" que dirige Germán Portanova sino también de Colombia, Costa Rica, España, Brasil...



"Nunca me voy a cansar de resaltar el rol que la comunidad argentina tiene en Nueva Zelanda. Son nuestros mejores embajadores. Donde voy hay un argentino ocupando un lugar, integrado a la sociedad y siendo valioso, en universidades, en escuelas, negocios, bandas musicales, trayendo un poco de nuestro color", asegura María Belén Bogado, la embajadora argentina en Nueva Zelanda, presente en el evento que organizó Gabriela.





"Es un privilegio ser la representante ante nuestro equipo, nuestras jugadoras, nuestras campeonas. Ha sido un largo camino el del fútbol femenino en la Argentina y empezamos a ver los frutos. En el Mundial pasado lograron cosas importantes. Ahora vienen con objetivos muy realistas pero no por eso menos soñados. Vamos a hacerles llegar nuestro aliento para que sientan el calor de la gente y en la cancha seguramente haremos mucho ruido", agrega Bogado.



En una esquina luce un cuadro hermoso del artista y muralista jujeño Nico Anun. En la pared de al lado, en un televisor se muestran imágenes de las distintas ciudades y paisajes de la Argentina. En esa misma TV del local se juntaron cerca de 400 personas a ver la final del Mundial de Qatar 2022 entre la Scaloneta y Francia, en la madrugada en Nueva Zelanda.



Este viernes, mientras Lionel Messi debuta en el Inter de Miami con un gol, decenas de argentinos se encuentran en el mismo lugar donde gritaron los goles del astro y sufrieron los de Mbappé para disfrutar de comida rica, mates, charla, los bailes folklóricos del grupo "El Fogón" y para grabar un video de aliento que les llegará en las próximas horas a las "Muchachas" del seleccionado femenino.

María Belén Bogado consideró que el seleccionado femenino que competirá en la Copa Mundial está "haciendo historia" y que el evento de la FIFA será un "espaldarazo para visibilizar todo lo que se ha hecho por el fútbol femenino en la Argentina"."Estamos emocionados y felices de tener a la selección femenina en Nueva Zelanda. Soy muy futbolera, jugué al fútbol en épocas donde no era tan común y sé lo que significa. Estas jugadoras ya están haciendo historia y son un orgullo", expresó la diplomática en diálogo con Télam.Bogado, en su tercer año al frente de la embajada argentina que tiene su sede en Wellington, aseguró que "Argentina y Nueva Zelanda están vinculados a través del deporte. Aunque en este país, el rugby es el deporte rey, están incorporando el fútbol femenino y quieren darle un lugar importante. Este evento mundial les va a dar el espaldarazo para visibilizar lo que se ha hecho en la Argentina con el fútbol femenino. Todo el proceso va de la mano con el fortísimo movimiento de mujeres que tenemos en nuestro país, es una combinación perfecta y para mí una alegría ser la representante argentina".Belén Bogado, funcionaria en la Embajada Argentina en España desde 2006 hasta 2015 y jefa de Cancillería desde 2011, vivió en carne propia lo mismo que muchas de las futbolistas que integran hoy el seleccionado.Yo me escapaba y jugaba en la calle con amigos, armando pelotas con lo que se podía y siempre me quedó la espina. En el momento que fui destinada a España, donde sí está desarrollado el fútbol femenino y había muchas ligas amateurs, jugué tres años", contó Bogado, mediocampista. "Era 5, una Mascherano salvando las distancias. Me pedían que jugara al estilo argentino, camiseteando, haciendo lo posible para ganar y le poníamos ese ímpetu", dijo risueña.Bogado está casada con la médica Mariela Ghiggi y tienen mellizos de 7 años, Fermín y Rafaela. "Son fanáticos de fútbol así que vamos a tratar de ir a ver todos los partidos", confió.Los mellizos están en tercer grado y son bilingües. "En mi casa defendemos nuestra lengua y están anotados, lo que recomiendo mucho para todos los expatriados, en el servicio a distancia del Ministerio de Educación, que es muy bueno para que los niños que empiezan a vivir en otra cultura no pierdan nuestras tradiciones y sobre todo la estructura gramatical del español que es muy difícil", relató la diplomática.Bogado, quien visitó al seleccionado en su centro de entrenamientos en Ellerslie, irá al partido del debut frente a Italia, el lunes 24 en el Eden Park de Auckland. Al segundo juego en Dunedin contra Sudáfrica no podrá asistir por otros compromisos, pero sí presenciará el último encuentro de la fase de grupos en Hamilton, ante Suecia."En Hamilton hay una comunidad fuerte, como acá en Auckland. Vayan a alentar, esperamos tener color y calor argentino", avisó en el evento organizado en el local latino "La Pachamama" para grabar un video de apoyo al equipo albiceleste.Bogado comentó que estuvo en uno de los partidos de la fecha FIFA que las argentinas jugaron en Nueva Zelanda, en febrero de este año."Fue impresionante. Los organizadores me preguntaron si yo había traído micros con hinchada argentina, por la cantidad de gente, el griterío... La gente cree que está en Qatar. Se emocionó tanto con la obtención del campeonato mundial y eso ha unido tanto a los argentinos que hay una energía increíble que las chicas van a poder disfrutar. La Selección femenina necesita de todo nuestro apoyo", enfatizó.La embajadora argentina confió que vio a las jugadoras "concentradas y focalizadas. El técnico Portanova es meticuloso y las tiene bien protegidas. Se entrenan por la mañana y por la tarde hay charlas, mate, videos. Hacen grupo y eso puede ser importante"."Creo que están disfrutando, hay muchas con experiencia como la arquera Vanina Correa pero muchas otras que debutan. Me pareció muy lindo el ambiente, la gente de la AFA, la utilera (Angélica Romero), una señora histórica y encantadora que cuida a todas como si fuera la mamá. Hay una energía muy copada y les deseamos lo mejor", concluyó Bogado.