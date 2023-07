Boca llora la muerte de una gloria y campeón del Mundo

Mastrángelo, gloria de Boca, murió este sábado a los 75 años | Foto: TW @BocaJuniors

Una gloria de Boca en la década de 1970 y clave en la obtención de las dos primeras Copas Libertadores del club, en 1977 y 1978, y también el título en la Copa Intercontinental en 1977, falleció hoy a los 75 años."El Club Atlético Boca Juniors lamenta profundamente el fallecimiento de Ernesto Enrique Mastrángelo, bicampeón de América y del mundo con nuestros colores, y ex empleado de la institución. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este triste momento. Siempre te recordaremos Heber", publicó la entidad "Xeneize" en su cuenta oficial de la red social Twitter.El exfutbolista había nacido en la ciudad santafecina de Rufino el 5 de julio de 1948 y alcanzó su esplendor en el Boca del "Toto" Lorenzo con goles importantes en la delantera de la cual era figura y compartía con José "Toti" Veglio, el mendocino Luis Darío Felman y más tarde con Hugo Osmar Perotti.Mastrángelo inició su carrera en Atlanta y luego vistió las camisetas de River Plate y Unión de Santa Fe, desde donde lo incorporó Boca por un especial pedido del "Toto" Lorenzo, quien intuía que su capacidad goleadora iba a ser importante y no le erró porque anotó 56 goles, 47 por torneos locales y 9 en Copas internacionales.El exdelantero, conocido como "Heber" porque era el nombre inicial elegido por sus padres pero no se lo permitieron en el registro civil de Rufino, se cansó de dar vueltas olímpicas en una época dorada de Boca.Así conquistó el torneo Nacional de 1976 , los Metropolitanos de 1976 y 1981, las primeras Copas Libertadores del club en 1977 y 1978, la Intercontinental en 1977 frente al Borussia Monchengladbach, de Alemania.Mastrángelo, quien terminó su carrera en Defensor Sporting, de Uruguay, en 1982, también se dio el gusto en Boca de jugar y salir campeón con Diego Armando Maradona, cuando era habitual suplente en el equipo de 1891 que dirigía otra gloria "Xeneize" como Silvio Marzolini.