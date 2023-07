Gerardo Martino sobre Messi: "Está siempre para escribir una película nueva"

Foto: AFP

El entrenador argentino del Inter Miami, Gerardo "Tata" Martino, llenó de elogios a Lionel Messi por el gol del triunfo en la noche de su debut ante Cruz Azul de México en la primera jornada de la Leagues Cup.A minutos de conseguir su primera victoria como director técnico del conjunto floridiano, Martino se despachó con puros elogios para la estrella del fútbol mundial, al apuntar que "Leo está siempre para escribir una película nueva".Con un tiro libre mágico en el cuarto minuto adicionado, el ex Barcelona y París Saint-Germain definió el cotejo ante los mexicanos y cortó una racha de once partidos sin ganar para la franquicia estadounidense."Sucedió, para darle más dramatismo, en la última jugada", describió el "Tata" en rueda de prensa."Todos sabemos lo que pasa cuando hay un tiro libre para Leo (Messi) desde ese lugar. Hace unos meses atrás el único jugador que no tenía que recibir la pelota sobre la izquierda fue Leo, y lo terminó haciendo para convertir el gol frente a México", en referencia al segundo encuentro de la Selección Argentina frente al conjunto azteca en la Copa del Mundo de Qatar 2022.Respecto del rendimiento individual, el técnico destacó que "no quería que Leo Messi ingresé al campo sin (Sergio) Busquets"."Los dos estuvieron bien y la cantidad de minutos que habíamos hablado con ellos. En realidad no podían jugar más que esto que jugaron en la noche de hoy", explicó sobre la decisión de incluirlos a los 8 minutos de la segunda parte.