En la última jugada, Messi definió con una obra de arte el juego ante Cruz Azul

LIONEL ANDRÉS MESSI IS NOT HUMAN. pic.twitter.com/2mBDI41mLy — Major League Soccer (@MLS) July 22, 2023

El astro argentino Lionel Messi cumplió este viernes un debut soñado en Inter Miami, al decidir la victoria 2-1 sobre Cruz Azul de México con un tiro libre en la última pelota del partido que se disputó en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale por la Leagues Cup.Lionel Messi comenzó su aventura en el Inter Miami con un triunfo agónico por 2-1 frente al Cruz Azul de México en Fort Lauderdale por la Leagues Cup, convirtiendo un tiro libre fenomenal y aportándole al equipo dirigido por Gerardo Martino la primera alegría en el fútbol de los Estados Unidos.Después de iniciar el partido en el banco de suplentes, el astro argentino ingresó al campo a los 8 minutos del segundo tiempo y en la última acción de la noche hizo delirar al DRV PNK Stadium con un final soñado.En las cercanías del área, tras recibir una falta apareado por dos marcadores, Messi acomodó la pelota y la colocó con una caricia en el ángulo superior derecho del arquero de Cruz Azul para dedicir la victoria de un equipo que no ganaba hace once partidos.El número 10 festejó con una carrera alocada y luego se abrazó con sus hijos y el resto de su familia que presenció el partido al un costado del campo de juego.El debut de Messi se vivió a estadio lleno en la ciudad de Fort Lauderdale con nutrida presencia de celebridades. Entre ellas, se destacó la superestrella de la NBA LeBron James, quien se fundió en un cálido abrazo con Messi antes de comenzado el juego.El argentino salió a escena 21.05, mientras se entonaba el himno nacional de los Estados Unidos dentro del estadio, en la voz de la cantante Becky G. En compañía del español Sergio Busquets, el nuevo 10 del Inter Miami se asomó frente a los fotógrafos y se ubicó en el banco de los suplentes.El equipo conducido técnicamente por "Tata" Martino tuvo un arranque de juego bastante turbulento con sendas llegadas de los mexicanos, liderando claramente el trámite del encuentro y con decisión frente a un marco inigualable para el debut tan esperado, donde repitió cuatro ocasiones de peligro consecutivas. Carlos Rotondi, al minuto de juego, Moisés Vieira después y Uriel Antuna en la tercera posibilidad, se acercó por la banda izquierda del local con suma facilidad.Por un contraataque del delantero ecuatoriano Robert Taylor, a los 7 minutos, el Inter Miami tuvo la primera respuesta frente al conjunto azul para calmar la ansiedad de los fanáticos que se manifestaron desde muy temprano en las tribunas y a través de los cánticos argentinos reversionados hacia el equipo del Sur de la Florida.Por el contrario, el clamor popular no se hizo esperar en las camisetas rosas y los colores del seleccionado argentino, predominando el clima de "carnaval argento" en las tribunas, alentando por el "Messi, Messi" en un claro mensaje hacia el entrenador argentino para ver las primeras pinceladas del rosarino de 36 años en territorio americano.Un pelotazo en el palo de Carlos Rotondi sucumbió en el estadio Drive Pink, alertando al equipo local frente a tantas falencias defensivas, generando un silencio de preocupación por la falta de respuestas en el dueño de casa.Sin embargo, un ataque aislado del ecuatoriano Campana lo dejó mano a mano frente al arquero Gudiño para abrir el marcador ante un estadio colmado que esperaba por el ´genio´ desde las tribunas bañadas de rosa.A los 50 minutos del complemento sucedió el momento más esperado por todos. El "Tata" llamó a Lionel Messi y su tridente por excelencia para ver el inicio de una era en el fútbol de los Estados Unidos.Al borde de estar guionado, la joven promesa Benjamín Cremaschi le dejó su lugar a la leyenda del fútbol mundial, quien acompañado por Busquets y Josef Martínez, el estadio disfrute de un momento icónico para la franquicia de la MLS.Gobernando los ataques del Inter Miami, el argentino manejó otros tiempos distintos al propio partido para contagiar el impulso de sus compañeros, asociando todo su talento con el venezolano Martínez y entregando mayor actividad en el área rival.El cuadro "cementero" aprovechó el adelantamiento de su oponente para lastimar con el juego aéreo. Así lo aprovechó el delantero del seleccionado nacional, Uriel Antuna, tras un centro al segundo palo para cruzar un tiro, descolocando al arquero Callender e igualar el encuentro 1-1.Con el oficio de asistir por encima del peligro individual, el ex jugador de Barcelona y París Saint Germain, se buscó sus propias ocasiones en los últimos minutos del tiempo regular, a pesar de los arrestos visitantes buscando los resabios de la partida, e intentó con las acciones más interesantes a vistas del pitazo final.Ya con el tiempo cumplido y casi preparado para la ocasión, el argentino se ingenió un tiro libre al borde del área grande para cambiarlo por un gol ´imposible´, a pesar los esfuerzos del portero mexicano Gudiño y colocando el balón pegado al vértice del arco para darle el triunfo cinematográfico al Inter Miami en la Leagues Cup.Cerrando una noche inolvidable, el equipo de la Florida esquiva el paso en falso por una genialidad del capitán del seleccionado argentino, siendo el actor principal de una película soñada para el fútbol estadounidense.