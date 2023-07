"Operativo: Lioness", una trama de espionaje y acción encabezada por mujeres

Laysla De Oliveira. Foto: Prensa

Nicole Kidman. Foto: Prensa

Zoe Saldaña. Foto: Prensa

Operativo: Lioness - Trailer Oficial VER VIDEO

La serie "Operativo: Lioness", creada por el reconocido guionista y productor Taylor Sheridan y protagonizada por Zoe Saldaña, Laysla De Oliveira y Nicole Kidman, estrenará sus dos primeros episodios este domingo en la plataforma de streaming Paramount+ con una propuesta de espionaje, suspenso y acción militar encabezada por mujeres e inspirada en una historia real.Autor del libreto de, Sheridan se transformó durante los últimos años en uno de los nombres más demandados de la industria audiovisual en Estados Unidos, sumando a su lista de obras las populares tiras "Yellowstone", sus spin-ofss "1883" y "1923", "Mayor of Kingstown" y "Tulsa King".Ahora,, formó un equipo femenino en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos para interceptar tanto en Afganistán como en Irak a aquellas mujeres que podían ser utilizadas para cometer ataques terroristas, frente a la imposibilidad cultural de los soldados varones para acercarse a ellas y captarlas como informantes.En la serie, ese escenario de secretismo y tensión general sirve como telón de fondo para hacer foco en la dificultad y los peligros de formar un vínculo humano con un potencial enemigo a través de los personajes de Joe (Saldaña) y Cruz Manuelos (De Oliveira), una veterana y una recién llegada a esas Fuerzas Especiales, que deberán aprender a trabajar juntas con precisión y confianza a pesar de sus diferencias, para frustar una fatal amenaza.Las protagonistas se conocen cuando Joe, quien malabarea sin mucha facilidad su vida personal y profesional, recibe la noticia de que recibirá una nueva compañera para sus misiones encubiertas: se trata de Cruz, una joven rebelde y con un pasado doloroso que es incorporada al programa por decisión de sus supervisores, Kaitlyn Meade (Nicole Kidman) y Byron Westfield (Michael Kelly)., en el rol de Edwin Mullins -el secretario de Estado del país norteamericano-, y con intérpretes como Dave Annable ("Yellowstone"), Jill Wagner ("Teen Wolf"), LaMonica Garrett ("La lista terminal"), James Jordan ("Mayor of Kingstown"), Austin Hébert ("Ray Donovan") y Stephanie Nur ("1883"), entre más.De cara a su lanzamiento, la actriz canadiense de origen brasileño Laysla De Oliveira, que viene de trabajar en filmes como "En la hierba alta" (2019) y "Guest of Honour" y en la exitosa serie "Locke & Key", como la demoníaca Dodge/Echo, conversó con esta agencia sobre su paso por "Operativo: Lioness".Cuando recibís un mail con un guion que dice Taylor Sheridan y Zoe Saldaña creo que inmediatamente tenés que decir que sí. Después obviamente lo leí y me di cuenta de cuán único y fantástico era este rol, especialmente para una mujer, el poder interpretar a alguien así de poderosa. Taylor la escribió en una gama muy amplia, es alguien muy dura en el exterior pero increíblemente vulnerable a nivel interior, al mismo tiempo. Me entusiasmaba muchísimo explorar eso, y también formar parte de un show que tiene tres generaciones de mujeres que están en su mejor momento. Era como un sueño hecho realidad.Fue increíble, Taylor solía ser un entrenador de actores, así que sus notas son buenísimas. No sólo es un guionista genial, sino que íbamos muy seguido a Texas para repasar las líneas y las escenas, y él estaba muy presente en todo en ese sentido. Te lleva al siguiente nivel, como actriz es como tener el paquete completo. Además, hay un documental excelente que se llama "Lioness", del cual adopté varias ideas, y un libro que se llama "Life Undercover: Coming of Age in the CIA", de Amaryllis Fox, que es maravilloso y me inspiró mucho.En la vida real somos mucho más amigables, nos queremos mucho (risas), pero en la pantalla se nota esta intensidad entre Joe y Cruz. Joe quiere asegurarse de que Cruz pueda completar la misión, es dura con ella porque tiene que serlo, pero Cruz no responde a la autoridad de la manera en que alguien en su posición lo haría o debería hacerlo, porque viene de un pasado abusivo. Lo que me parece interesante de eso es cuando al mismo tiempo ves la dinámica entre el personaje de Nicole Kidman, Kaitlyn, que está por sobre el personaje de Zoe, aunque son más cercanas, porque comparten toda una historia juntas. Pero de alguna manera todas son luchadoras en su derecho y tienen voz propia, y eso es algo que la hace muy atractiva de mirar.: ¡Espero que sí! Cuando leí la historia lo primero que le dije a Taylor fue "gracias por escribirla", porque escribe muy bien a estos personajes, como Beth en "Yellowstone", que me encanta, o el personaje de Emily Blunt en "Sicario" (2015, de Denis Villeneuve). Así que siento que de alguna manera está pavimentando el camino para más mujeres en la pantalla, para mostrar a estas chicas rudas como algo entretenido para mirar y narrar.