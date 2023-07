La Uthgra Córdoba realizó un acto masivo con afiliados, dirigentes y empresarios

Foto: Prensa.



La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de Córdoba desarrolló en el Hotel Quinto Centenario, asistieron más de 3000 trabajadores afiliados, participaron también funcionarios provinciales, municipales, dirigentes sindicales, cámaras del sector y empresarios.



La actividad fue encabezada por el titular del gremio en Córdoba, Juan Rousselot, acompañado por el Delegado Gremial Cristian Ruiz Caballero, autoridades y la presencia del intendente de la ciudad y gobernador electo Martín Llaryora y del candidato a viceintendente Javier Pretto.



El foco estuvo puesto en anuncios relevantes para el sector del Turismo, Hotelería y Gastronomía de Córdoba y la continuidad, extensión y ampliación del programa provincial PAICOR.



Posterior al acto formal, la jornada continuó con shows, bandas musicales y sorteos.



El Hotel Quinto Centenario, ex Sheraton, es una insignia del trabajo colaborativo de UTHGRA Córdoba ya que tuvo mucho que ver en su reapertura, cuando llevó adelante una gran tarea con todos los trabajadores, para conservar los puestos de trabajo y lograr la puesta en funcionamiento nuevamente del hotel.





UTHGRA Córdoba se reunió con todos los trabajadores en el Hotel Quinto Centenario VER VIDEO

Rousselot comenzó el acto agradeciendo por la presencia del gobernador electo Llaryora, el candidato a Viceintendente Javier Pretto, a los funcionarios provinciales y municipales."Con Martín compartimos la misma línea de tiempo en la Ciudad de Córdoba, con una visión común en lo que respecta a una gestión eficiente por resultados”, indicó.“Cuando me hice cargo del gremio en Córdoba, a fines del 2019, encontramos una seccional que se caía a pedazos, ni el ascensor funcionaba; sucia, con deudas por todos lados, con dirigentes corruptos alejados de los trabajadores y sus problemas. Con un predio camping que utilizaban para hacer fiestas privadas, que lo dejaron destruido, con una casa en Río Ceballos que explotaban comercialmente como una carnicería; todo lo habían dispuesto para negocios personales. Los dirigentes estaban tan alejados de la gente que no existía forma de contactar al gremio (no había página web, ni redes, ni whatsapp ni forma de hacer seguimiento) salvo los que pertenecían al circuito de privilegios o compartían algún tipo de negocios espurios, esos sí podían llegar”, resaltó Rousselot., agregó.En otro párrafo de su discurso,“Cuando nadie levantaba la voz salimos a marchar por la apertura del PAICOR, juntamos más de 10.000 firmas pidiendo por su vuelta, que luego de una larga lucha de UTHGRA Córdoba, acompañada por Compañeras camareras comprometidas y trabajadores logramos su reapertura y es también hoy un tema que nos convoca”, enfatizó.