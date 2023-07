López Obrador recibió a Estela de Carlotto y destacó su rol clave en los DDHH

Foto: Captura de video.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), recibió a la fundadora de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, a quien consideró comoLa presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, entidad conformada por madres de desaparecidos que tuvieron hijos en cautiverio durante la dictadura militar, fue presentada por el mandatario mexicano durante la conferencia de prensa de este viernes.López Obrador destacó al comenzar la conferencia lade la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, desde que su hija, Laura Estela, fue secuestrada y desaparecida en 1977, cuando estaba embarazada."Nos da muchísimo gusto que esté con nosotros. Es un símbolo de la resistencia de la defensa de los derechos humanos", señaló López Obrador, y, informó el diario local La JornadaLa titular de Abuelas de Plaza de Mayo se empeñó en la búsqueda de su nieto, un pianista y compositor registrado en adopción como Ignacio Hurban que ahora tiene como nombrehasta encontrarlo en el año 2014.En una breve entrevista antes de iniciar la conferencia,y destacó que sus muchas visitas al país norteamericano han sido también para solidarizarse y encontrarse con los dolores de madres mexicanas que enfrentan la desaparición de sus hijos."Es un gesto de hermandad que debemos tener porque esto que ha pasado en Argentina ha pasado casi en todos los países latinoamericanos. Nos hemos hermanado, por eso nunca más", sostuvo.La presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo llegóy candidata en las próximas elecciones por el oficialismo agrupado en Unión por la Patria."Tengo 92 años voy a seguir hasta que pueda con bastón o en silla de ruedas, mientras la cabeza y el corazón lata, voy a estar ayudando a encontrar a los nietos que faltan y el castigo, justicia, justicia no venganza, pero sobre todo no olvidar", dijo Estela de Carlotto, que asisitó también acompañada de el embajador argentino en México, Carlos Tomada.Poco después, invitada por el presidente a hablar, la titular de Abuelas dijo que el ". México no es un país hermano, es hermanísimo. Aquí han recibido exiliados para salvarles la vida. Venimos a México y encontramos un nieto, lo llevamos con su papa a la Argentina. Lo que esta pasando en México de bueno o malo también lo vivimos en Argentina".