Por primera vez una persona no binaria jugó un Mundial FIFA

Foto: Prensa FIFA.

El ingreso deen el partido queen el Mundial Femenino de Fútbol que se realiza en Australia y Nueva Zelanda, se convirtió en un hecho histórico, ya que se trata deQuinn, quien debutó en la selección canadiense en 2014 y en el 2021 ganó una medalla de oro con Canadá en los Juegos Olímpicos de Tokio, es mediocampista en el OL Reign de Seattle de la National Women's Soccer League de Estados Unidos.En el 2020 anuncióy su identidad como persona transgénero no binaria.Ese año declaró usar en inglés los pronombres neutros "they/them" que son equivalentes al pronombre neutro "elle" en español.Ya había hecho historia, puesQuinn nació el 11 de agosto de 1995 en Toronto, Canadá, y es parte de una familia deportiva ya que su padre jugó al rugby, su madre al básquet y su hermana gemela Jillian también es futbolista.Después de ganar el oro olímpico Quinn declaró a la prensa su "orgullo" por ver su nombre en la alineación, pero "triste de saber que hubo atletas olímpicos antes que yo que no pudieron vivir su verdad", y habló de la discriminación y prejuicios que enfrentan las personas trans y no binarias.Canadá y Nigeria igualaron hoy en el partido que jugaron en el Estadio de Melbourne por el Grupo B del Mundial Femenino FIFA 2023.