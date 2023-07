Corrientes: seis hermanos buscan una familia que los adopte para no separarse

Historias de adopción de niños y niñas "grandes"

Existe una tendencia en aumento sobre la adopción de niñas y niños "grandes" que está siendo difundida por distintos canales como la campaña en redes sociales #LosNiñesGrandesDicen del colectivo 'AdoptenNiñesGrandes', que invita a leer cartas de quienes están en hogares convivenciales esperando por una familia, o el libro de Natalia Florido, 'Crónica de una adopción'.



Según el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruaga), en Argentina hay cerca de 2.200 niños, niñas y adolescentes (NNyA) esperando su adopción y 2.427 familias inscriptas en todo el país.



Sin embargo, el grueso de esas familias desean bebés o niños pequeños y sólo una de cada 100 recibiría a adolescentes, mientras que la mayoría de los niños y niñas tienen en promedio más de ocho años.



"Es importante visibilizar esta información porque si no caemos en el estigma de que la adopción 'tarda años' en Argentina y no es así. Si se anotan sólo para bebés van a esperar un montón porque no hay (en adopción)", aseveró Florido en diálogo con Télam.



Y continuó: "También trata del derecho de todo niño y adolescente a no tener que mendigar más amor. Esa es la deuda que tiene la Argentina, tenemos que darles una familia y la posibilidad de ser hijos".



La autora, quien en 1983 fue adoptada en Bahía Blanca, escribió 'Crónica de una adopción' sobre los miedos y la preparación frente a una decisión que para la autora es "una forma de hacer familia" y no puede tomarse "como última instancia".



Una de estas historias es la de Carolina Simonit, quien se anotó junto a su esposo, Walter, con la intención de adoptar "una niña de entre 2 y 5 años".



Luego de tres años de espera, finalmente los contactó una abogada pero con una propuesta diferente: la posibilidad de adoptar una niña de 14 años de la ciudad de Charata, en Chaco.



"Se me partía el corazón y se me pasaban mil cosas por la cabeza: 'es adolescente, no es lo que esperábamos' y miles de cosas más", contó Carolina.



Con el aliento de su marido, sin embargo, se animaron a conocerla. Hoy Mélani es la quinta integrante de esta familia chaqueña, que se sintió "tan bendecida con su llegada", expresó la mamá, quien aseguró que sin importar su edad los niños "merecen una oportunidad".



Olga Bianchi, otra mamá adoptiva cuya historia protagoniza el libro, destacó la necesidad de "quitarse todos los prejuicios" y entender que la disponibilidad adoptiva "no es según los deseos o fantasías de los adultos".



"No todos los niños, niñas o adolescentes en estado de adoptabilidad son bebés, sino todo lo contrario", enfatizó en un relato que, además, muestra la importancia de "animarse a adoptar hermanos".



"¿Querías una nena? Bueno, ¡son cuatro!", con esas palabras supo Olga que se convertirían junto a Sergio, su marido, en padres de las hermanas Morena, Valentina, Estefanía y María Laura.



Por su parte, el colectivo 'AdoptenNiñesGrandes' lleva adelante una campaña de difusión a través de redes sociales con el hashtag #AdoptenNiñesGrandes cuyo propósito es derribar mitos y prejuicios sobre la adopción en Argentina.



El grupo se define como "mapadres autoconvocados con historias diversas pero con un denominador común: todos transitamos la adopción como uno de los caminos para formar nuestras familias", indicaron en su sitio web.



Recientemente, la organización lanzó la campaña #LosNiñesGrandesDicen a través de Twitter, en el que convocan a famosos y figuras públicas a leer cartas de niñas y niños que están en hogares convivenciales esperando por una familia.



Entre los lectores se encuentra el actor, humorista y productor Miguel 'Migue' Granados, quien le prestó su voz a Guille y a Hernán de 9 y 7 años, la actriz Mariana Genesio Peña, quien narró la experiencia de Alex, de 16 años, y el periodista Fernando Duclós, conocido como 'Periodistán', quien narró a Javier de 9 años, entre otros.