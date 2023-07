Héroes y compañeros: los perros que fueron noticia este año

La perrita Bella, al momento de ser rescatada del naufragio / Foto: AFP.

Wilson, el héroe rescatista

Bella, la perra que acompañó al australiano Timothy Shaddock durante más de dos meses a la deriva en la inmensidad del Pacífico, celebra este viernes su día mundial junto a su nuevo "papá", un pescador que fue el primero en abrazarla tras su rescate.

Los perros, y que tienen cada 21 de junio su día desde 2004 para celebrar la importancia que tienen los animales en la vida diaria de las personas, pero sobre todo para visibilizar la cantidad que están abandonados.

Shaddock partió en abril desde La Paz (noroeste), en la península mexicana de Baja California, para realizar un viaje de unos 6.000 km hacia la Polinesia Francesa.

Antes de zarpar conoció a Bella, que vagaba en las calles, y aunque trató de encontrarle un hogar, la perra lo seguía a todos lados. Decidió llevarla en su travesía.

Su embarcación, llamada Aloha Toa, se averió tras una fuerte tormenta en el Pacífico Oriental y quedaron a la deriva.

"Bella me encontró en medio de México. Quise encontrarle un hogar tres veces, pero siempre siguió regresando a mí.", destacó el sobreviviente a AFP.

Con 13 años pescando en altamar, Genaro Rosales, originario del balneario de Mazatlán (noroeste), es uno de los tripulantes del barco atunero mexicano María Delia que localizó días atrás el catamarán averiado donde Shaddock, de 54 años, y Bella sobrevivieron a base de pescado crudo y agua de lluvia.

"Ella se sintió contenta cuando nos vio a nosotros y quiso brincar rápido para la lancha, para el bote que traíamos", recuerda Rosales, quien se declara un amante de los animales y se encargó de calmar y realizar las primeras curaciones a Bella, mostrando un cuidado que no pasó desapercibido para Shaddock.

"Timothy vio el trato que yo le daba a Bella, las atenciones que yo le di", cuenta el mexicano.

Preocupado por el estrés adicional que la perra podría sufrir si fuera trasladada hasta Australia, Shaddock le planteó la posibilidad de adoptarla.

"Ella se sintió contenta cuando nos vio a nosotros y quiso brincar rápido para la lancha, para el bote que traíamos", recuerda el "segundo papá" de la perrita.

Rosales subraya que para él estos animales son como seres humanos y merecen el mismo trato. "Es un integrante más de la familia, cualquier tipo de animal que tengan en su casa, hay que darles las buenas atenciones y los buenos tratos", afirma.

El mes pasado, un pastor belga malinois del ejército llamado Wilson fue fundamental para el hallazgo de los cuatro chicos colombianos perdidos durante 40 días en las selvas de Guaviare, luego del accidente de la avioneta HK-2803, que hacía el recorrido entre Araracuara (Amazonas) y San José del Guaviare.

Lesly (13 años), Soleiny (9), Tien Noriel (5) y Cristin (1) sobrevivieron al impacto, y fueron cuidados y guiados por los indígenas de la región, que junto a los militares que llevaron a cabo la "Operación Esperanza" fueron condecorados por el presidente Gustavo Petro con las medallas de la Orden de Boyacá (la segunda distinción de más importancia para los militares y la primera para civiles).

El general Pedro Sánchez reconoció que es "improbable" que ya puedan ubicarlo, pues luego de tener contacto con los niños se perdió en la selva.

Aunque según el general las operaciones de búsqueda no han finalizado, instó a los colombianos a honrar "su memoria" y anunció que se construirán "monumentos" para recordar el legado del pastor de 6 años.

En representación del malinois su madre, la perra Drugia, recibió dos condecoraciones de manos del presidente Petro, quien se hincó para colgarle las medallas.

Los menores se recuperan satisfactoriamente en el Hospital Militar de Bogotá y el gobierno anunció que prepara un documental sobre su hazaña junto al productor británico Simon Chinn.

En Argentina también se celebra el día del perro, y su día es el 2 de junio en honor a Chonino, un ovejero alemán de la Policía Federal que se unió a la fuerza con dos años de edad, y murió en cumplimiento del deber el 2 de junio de 1983.

Chonino participaba de un patrullaje en Devoto cuando comenzó un tiroteo con dos delincuentes. El perro se abalanzó sobre uno de ellos al advertir que su compañero estaba en peligro y recibió un impacto de bala que le provocó la muerte.

Chonino tenía en su boca un trozo de bolsillo en el que estaban los documentos de los delincuentes, y gracias a esto pudieron ser detenidos cinco días después.