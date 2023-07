Bahillo dijo que podría "haber definiciones" sobre política cambiaria para el agro

Juan José Bahillo, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca / Foto: Archivo

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, estimó este viernes que "respecto de cuestiones cambiarias para el agro de las que no dio precisiones por considerar que son temas que corresponden al, durante su disertación en una jornada organizada por la(SRA) en el marco de la 135° Exposición Rural de Palermo.Si bien Bahillo afirmó no tener "definiciones" respecto de una potencial medida y sus detalles, y que no le correspondía adelantarlas ya que que "son cuestiones que tienen que ver con la política cambiaria y eso corresponde al Banco Central", al ser consultado sobre si habrá cambios en el esquema cambiario dijo "entender que sí".En las últimas horas cobraron fuerza los rumores que hablan de la posibilidad de que el Gobierno nacional, en el marco de sus negociaciones con elestablezca un nuevo cambio diferencial para el agro.La eventual medida, que no fue oficializada todavía por el Ministerio de Economía, sería similar a ediciones anteriores delo del actual, que todavía rige para las economías regionales.Sobre la posibilidad de que se implemente esta medida, Bahillo dijo no contar con definiciones respecto del eventual valor que podría tener el nuevo tipo de cambio, ni qué productos serían tomados en cuenta en dicho esquema, como tampoco la extensión del mismo.