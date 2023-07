España: Sánchez confía en la remontada del PSOE y dice que podría ganar las elecciones

La campaña electoral cierra este viernes en España / Foto: AFP.

Vamos a ganar las elecciones.



Porque el PP llega al #23J absolutamente desfondado, y nosotros en plena REMONTADA.



El próximo domingo, todos y todas a votar al @PSOE.#Adelante#EspanaAvanza#VotaPSOE pic.twitter.com/TXpJ7N0QZm — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 20, 2023

🔴 No te pierdas hoy nuestro acto de cierre de campaña en Getafe (Madrid).📍



⌚ A partir de las 18.30 h.



Con las intervenciones de:



🌹 @sanchezcastejon

🌹 @Teresaribera

🌹 @juanlobato_es

🌹 @sara_heba



▶️ Síguelo en directo a través de nuestro canal de YouTube.#VotaPSOE… pic.twitter.com/NQ5PXojg57 — PSOE (@PSOE) July 21, 2023

Feijóo y su vínculo con un narcotraficante

"No me esperaba, nada más y nada menos, que el presidente del Gobierno utilice esta basura para intentar desprestigiar al adversario" Alberto Núñez Feijóo

La mayoría de las encuestas sigue mostrando que el PP de Alberto Núñez Feijóo es el favorito para imponerse / Foto: AFP.

Santiago Abascal, Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, durante el debate / Foto: AFP.

Cifras históricas en las votaciones por correo

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, cuestionó los sondeos que anticipan un triunfo de la derecha en las elecciones del domingo próximo y aseguró que su Partido Socialista Obrero Español (PSOE) está "remontando"."Mi diagnóstico particular es que el Partido Popular (PP, conservadores) está desfondado, y que el Partido Socialista está remontando", afirmó Sánchez en una entrevista en la televisión pública., como el "principal argumento" para convencer a los votantes aún indecisos, un 20% del electorado, según estimaciones, informó la agencia de noticias AFP.Pero aunque el líder socialista confía en una "remontada" para ganar las elecciones,en estos comicios anticipados, convocados por Sánchez tras el fracaso de la izquierda en las municipales de mayo.Los sondeos muestran, sin embargo, que, de 176 bancas, por lo que podría verse obligado a aliarse con el partido ultranacionalista Vox, en un país donde la extrema derecha no ha formado parte del Gobierno desde el fin de la dictadura de Francisco Franco en 1975.Tampoco se descartani en la derecha ni en la izquierda, lo que abocaría al país a nuevas elecciones, un escenario de inestabilidad que ya vivió en 2015 y en 2019, cuando hubo que repetir los comicios.En los últimos días,Burlándose del argumento de su rival, que alegó que en la época en que conoció a Dorado no existía Google, por lo que era difícil saber a qué se dedicaba, Sánchez consideró que Núñez Feijóo "ha perdido una oportunidad de aclarar realmente su relación con este narcotraficante"."No me esperaba, nada más y nada menos, que el presidente del Gobierno utilice esta basura para intentar desprestigiar al adversario", respondió por su parte el líder conservador, cuyas, a mediados de los 90, fueron publicadas esta semana por la prensa española.En una entrevista con la cadena Cope, citada por la agencia de noticias Europa Press,, cuatro de ellas a la Xunta de Galicia, y subrayó que los gallegos lo han "juzgado de una forma bastante clara" porque le otorgaron su confianza en las urnas.Además, indicó que "hay muchas personas con fotos con este señor de todos los partidos políticos" y "ningún político fue llamado ni siquiera a declarar con relación a posibles asuntos que tuviese pendientes esta persona"."Yo noto una pulsión de cambio" en el país, dijo en una entrevista con el diario El Mundo Núñez Feijóo, cuyo lema de campaña es, es decir, revertir muchas de las leyes impulsadas por el Gobierno de coalición de los socialistas con la izquierda.Núñez Feijóo, quienel miércoles, lo que le valió críticas, también sufrió un traspié con las jubilaciones, un tema muy sensible en la opinión pública.El líder conservador afirmó que su partido siempre indexó las pensiones a la inflación cuando estuvo en el poder, una afirmación que tuvo que matizar luego de que una periodista le hiciera ver que no era cierto.El PP también sufrió un desgaste durante la campaña por sus, en las cuales la extrema derecha logró imponer algunas de sus prioridades, como la negación de la "violencia de género" o la supresión de oficinas para luchar contra el cambio climático.En estas elecciones generales, que por primera vez tendrán lugar en el muy cálido verano español,, una cifra sin precedentes, lo que para las encuestadoras es una señal de que la participación puede ser alta, pese al calor y al hecho de que muchos españoles estén de vacaciones.Según un comunicado difundido por Correos, a las 23.59 del jueves, el 98 % de las más de 2,6 millones de personas que solicitaron votar por correo ya habían depositado su voto.A la espera de los datos definitivos, Correos informó queEn concreto, supone un 98% más que en las elecciones del 28 de abril de 2019 y un 81% más que en las celebradas en el 2016. El plazo para votar por correo terminó este viernes a las 14 de España (las 9 de la Argentina).