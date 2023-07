Valdés: "La reacción del gobierno británico habla por sí mismo del logro diplomático argentino"

“El Reino Unido tiene que sentarse a conversar sobre la descolonización”, sentenció Valdés /Foto: Pepe Mateos.

“El Reino Unido tiene que sentarse a conversar sobre la descolonización” Eduardo Valdés

El presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Eduardo Valdés (Frente de Todos), aseguró este viernes que -tras que el reconocimiento de la Unión Europea (UE) de las Islas Malvinas como un territorio en disputa - "no se puede volver atrás" y señaló que la r“En la diplomacia internacional una vez que reconoces que las Malvinas son un territorio en disputa no podes volver para atrás. Ya no es propiedad de la Unión Europea como figuraba en el documento de Lisboa. Todo lo que sucede comenzó en Bruselas, la reacción del gobierno británico habla por sí mismo del logro diplomático argentino”, expresó Valdés en declaraciones a la radio FM La Patriada.Este jueves, elque suscribió el martes último con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en la que se reconoció la existencia de una disputa entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía sobre el archipiélago.En este sentido, Valdés sostuvo que en el documento se reconoce que "hay una cuestión pendiente entre la Argentina y el Reino Unido" y afirmó que "el colonialismo es una institución que esta tocando su fin".“El Reino Unido tiene que sentarse a conversar sobre la descolonización”, sentenció el diputado.El funcionario explicó que el argumento del Reino Unido es el de "la autodeterminación de los pueblos", pero replicó: "¿De que autodeterminación puede hablar si lo que resolvieron las Naciones Unidas es que es un territorio que le corresponde a la argentina y que tienen que sentarse a conversar según la resolución 2095".Además,: "Ha sido un gran trabajo de la diplomacia argentina y como eso lo tenemos que tomar", subrayó.Finalmente, el diputado se refirió a la formula presidencial de UxP compuesta del precandidato a presidente y ministro de Economía Sergio Massa y el precandidato a vice y jefe de Gabinete Agustín Rossi: "Siento que estamos muy competitivos. Han logrado generar una gran expectativa en nuestro espacio"."Nos corresponde ampliar la cancha respecto a lo que hasta hoy era el Frente de Todos (FdT) y hoy es UxP. Tengo mucha expectativa en el resultado electoral", concluyó el diputado.