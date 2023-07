Falleció un hombre de 80 años al incendiarse un departamento en el barrio porteño de San Telmo

Un hombre falleció y hubo 17 evacuadas por un incendio en un edificio en el barrio porteño de San Telmo.

Ahora. Cochabamba 400. Incendio en edificio. Bomberos de la Ciudad atacó el fuego generalizado en un departamento de planta baja y halló una persona fallecida en el lugar. Bomberos pone a resguardo a 17 personas en la terraza. Proceso dominado. @batransito @solotransito pic.twitter.com/zxyZVUbM9I — Emergencias BA (@EmergenciasBA) July 21, 2023

falleció, cuatro personas fueron afectadas y otrasocurrido este viernes en la planta baja de un edificio, informaron fuentes policiales.Personal dey de la comisaría vecinal 1 F concurrió al predio ubicado en la callecerca de las 9.30 tras una denuncia que dio cuenta del incendio, y una vez que controlaron las llamas confirmaron la muerte del hombre que se encontraba en una habitación del inmueble, según lo constatado por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME)."Intervino una primera dotación de Bomberos, que se dividió en dos grupos, uno atacó al incendio y al ver personas en las escaleras los ayudaron a evacuar; primero los llevaron a la terraza porque había mucho humo en la escalera y cuando se despejó, los bajaron para ser atendidos por el SAME", informó a Crónica TV Esteban Javier Urgu, subcomandante de Bomberos de la ciudad de Buenos Aires.Mientras personal de Bomberos realizaba las investigaciones para determinar las causas del incendio, Urgu confirmó que el hombre que falleció vivía con su gato, quien fue reanimado con oxígeno y quedó al cuidado de una vecina.Personal de Bomberos ayudó a descender a dos hombres y dos mujeres, para ser atendidos por el SAME y evacuó a 17 personas, indicó Urgu.El encargado del edificio detectó que había humo debajo de la puerta del departamento, por lo que la rompió para intentar ingresar al departamento. A su vez, personal policial cerró el perímetro de las calles adyacentes para que continúe el trabajo que realizan Bomberos y el SAME.