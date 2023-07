Inter Miami, historia, argentinos y todo lo que hay que saber antes del debut de Messi

Beckham, Messi y Martino, el corazón del fútbol del Inter Miami

¿Qué datos hay que saber del Inter Miami?

El Miami Fusion, la primera franquicia de la ciudad en Major League Soccer | Foto: AFP

Las 29 franquicias de la MLS | Foto: Major League Soccer

Nicolás Figal, hoy en Boca, formó parte del primer equipo titular del Inter Miami en MLS | , Foto: Inter Miami

Gonzalo Higuaín, el máximo goleador del Inter Miami | Foto: Twitter Inter Miami

Los laderos "albicelestes" de Messi

Negri, uno de los argentinos en el actual plantel de Las Garzas | Foto: IG Franco Negri

Cresmaschi, la joya del Inter Miami que ahora la sigue las Selecciones Argentinas | Foto: IG Benjamín Cresmaschi

Nicolas Stefanelli uno de los atacantes en el Inter Miami | Foto IG Nicolas Stefanelli

El pizarrón del Inter: ¿Que dibujo táctico propone?

Todos los números del Inter Miami

Lo que le queda al Inter Miami

El once inicial del Inter Miami antes de la llegada de Messi | Foto: Inter Miami

Posiciones en diferentes rubros para el Inter Miami

Goleadores:

El Mejor del Mundo tendrá su debut en los Estados Unidos

Foto: AFP

Lionel Messi tendrá su debut este viernes desde las 21 ante la "Máquina Cementera" por el torneo que reúne a las franquicias de la Major League Soccer y del torneo mexicano.Es la segunda franquicia que tiene la ciudad en Major League Soccer, luego de la aparición del Miami Fusion entre 1998 y 2001 y que tuvo al colombiano Carlos Valderrama como jugador franquicia y al argentino Marcelo "Popeye" Herrera como el más conocido en su plantel."Las Garzas" fueron la franquicia número 25, tras el anuncio oficial en enero de 2018, en sumarse a la expansión de la liga y que actualmente cuenta con 29 equipos.Además, el equipo tuvo una breve incursión en, lo que es la segunda liga de la United Soccer League.La relación de la franquicia con los argentinos es muy cercana y dos de los primeros futbolistas en sumar fueron Matías Pellegrini y Julián Carranza.Pellegrini junto al hoy jugador de Boca, Jorge Figal, fueron parte del primer once inicial de su historia, en la derrota 1-0 ante Los Ángeles Fútbol Club (LAFC) como visitante.Otros de los jugadores importantes que tuvo la franquicia rosada fue la de Federico Higuaín, figura destacada de la Major League Soccer, hasta la llegada de su hermano Gonzalo.El "Pipita" es el máximo anotador de la franquicia con 29 goles en 68 encuentros disputados, entre 2020 y 2022.Mientras que entre los entrenadores con los que contó Inter Miami la contratación más rutilante fue la del técnico inglés Phil Neville, ex jugador del Manchester United y DT de la selección sub21 de su país.Aunque ahora la de Gerardo Martino es de un calibre mayor, por los pergaminos del entrenador que fuera ídolo en Newell´s Old Boys y que fuera entrenador de Selección de Paraguay, Barcelona de España, Argentina y México.En su llegada a la Major League Soccer, el astro tendrá de compañeros a tres compatriotas:Negri es un lateral izquierdo de 28 años que llegó a Estados Unidos desde Godoy Cruz y que se inició en San Lorenzo.Cresmachi es un mediocampista nacido en Miami, que ya jugó en las selecciones menores de los Estados Unidos y también fue citado por la Argentina.En septiembre de 2022 firmó su primer contrato con la franquicia del sur de la Florida y es una de las grandes promesas del equipo.Mientras que el tercer jugador, de este grupo de argentinos, es Nicolás Stefanelli.El delantero de 28 años tuvo su debut profesional en Defensa y Justicia y pasos por Suecia, Chipre y Chile.La franquicia en la que desembarcó Lionel Messi, hasta el momento no ganó ningún trofeo y ahora se encuentra en semifinales de la 2023 Lamar Hunt U.S. OPEN CUP, que en su edición 108 podría tener a Messi como finalista, aunque primero debe vencer al FC Cincinnati y luego esperar al vencedor del Real Salt Lake y el Houston Dynamo que dirimirán al segundo finalista.El conjunto de Miami dispuso varios esquemas durante la actual temporada con Phill Neville y luego con el interinato del argentino Javier Morales, hasta la llegada de Martino.Debutó la temporada con un 4-3-1-2, pasó al 4-3-3, luego al 3-5-2 y también el 4-4-2. Con la llegada del "Tata" tuvo pasajes de 5-4-1, ante el St. Louis, aunque puede terminar en un 4-1-4-1.Se ubica en ladel torneo, en el que del 1ro al 7mo de cada Conferencia avanzan a los playoffs, sistema como la NBA con una final por Este u Oeste. El 8vo y el 9no clasifican a un repechaje.Actualmente la franquicia del sur de la Floridacon una marca de, con, producto dedos juegos menos.Además, el hoy equipo que dirige Gerardo Martino cuenta en sus estadísticas conDe los 22 goles que anotó, la primera parte es la, mientras que en el complementoEntre los minutosde partido, a lo largo de la actual temporada, Inter Miami anotó 9 goles en su mejor pasaje de juego.Entre elno anotó goles, la partepara los del sur de la Florida.Entre elen los partidos esEntre los argentinos más destacados se encuentra Franco Negri, quien anotó 1 gol; mientras que el juvenil Benjamín Cresmachi hizo otros 2.Inter Miami, con el período entre el minuto 45 y 60, donde recibió 8 goles.En el segundo tiempo, con la primera media hora en la que. Mientras que la última media hora del primer tiempo tieneLaque recibió hasta el momento fue unSuma además, por medio de McVey (vs Orlando City FC) y Ruiz (vs Philadelphia Union).- Charlotte FC (L)- New York Red Bull- Nashville (V)- LAFC (V)- Kansas City FC (L)- Atlanta Utd (Martino regresa a su ex "club") (V)- Toronto (L)- Orlando (V)- NY City (L)- Chicago Fire (V)- Cincinatti (L)- Charlotte FC (V)es el equipo que menos goles anotó con 22 y sólo es superado por el Toronto y Colorado Rapids con 18 y 16, respectivamente.en disparos al arco (221), solo superado por Dallas con 216, Charlotte con 209 y Chicago con 204, este el peor en el rubro.en falta totales: 23ro en infracciones cometidas y 16to en recibidas. Como equipo cuenta con unen tarjetas con 57El primero en este rubro es Houston Dynamo con 66 (61 amarillas y 5 rojas)en fueras de juego con 36 (18 en primer tiempo y 18 en el complemento)en asistencias con 17 en total: 7 en el primer tiempo y 10 en el segundo tiempo.y último en tiros de esquina con 80: 34 en el primer tiempo y 46 en el segundo.Tiros: con un equipo que cuenta con una marca de 22 goles en la temporada, cuenta con 119 remates al arco (con 6 al palo y 71 afuera).con 6 goles (4 jugada y 2 de penal)con 4 tantoscon 2 goles