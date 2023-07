Chicas y chicos juegan a ser periodistas por un minuto en el stand de Télam en Tecnópolis

Foto: Alfredo Luna

Decenas de chicos y chicas de diversas edades jugaron a ser periodistas y presentadores por un minuto, frente a cámara, en el stand quemontó en el predio ferial de, al que pueden acceder luego de ver una muestra en formato 360° realizada por esta agencia nacional de noticias sobre los viajes pastorales del papa Francisco por el mundo, la primera que se hace en el país.La muestra audiovisualaborda los 41 viajes pastorales del Sumo Pontífice, que incluyeron la visita a 59 países y se puede visitar desde el sábado último y hasta el 27 de agosto, los jueves, viernes, sábado y domingo, de 14 a 18, en el predio de Tecnópolis, ubicado en la localidad bonaerense de Villa Martelli, a la altura de la Puerta 13.A las y los chicos que pasan a disfrutar la exhibición audiovisual, se los invita luego a reflexionar, a partir de una propuesta lúdica que los convierte en periodistas y presentadores por un minuto, en torno a algunos de los conceptos emblemáticos que el Sumo Pontífice llevó por el mundo, entre ellos, "solidaridad", "ecología", "viajes", "hambre" y "hacer lío".Tras escoger un concepto, las y los chicos que su suman a la propuesta de Télam, tienen un minuto para reflexionar sobre el tema escogido en clave noticiosa frente a cámara.Los videos con estas intervenciones quedarán disponible a partir del próximo martes en la plataforma de YouTube () y en el sitio web () de esta agencia.Respecto a esta experiencia, una de las coordinadoras del espacio Télam que desde este jueves recibe a los chicos y chicas que se entusiasman con la propuesta, relató que "hablan de lo que tienen ganas y son muy espontáneos, eligen muchas de las palabras y otras no"."Directamente piden ellos hablar de ciertos temas y muchos tienen que ver con la familia o con el amor que sienten por sus madres y padres, pero", añadió.Este jueves, de visita en el stand Rita, mamá de Olivia, señaló a Télam: "La verdad que es una experiencia muy linda que le permite a las chicas poder tener una imaginación sobre lo que es el mundo real y poder manejar las nuevas tecnologías. Felicito a los creadores de este evento"., de 7 años, que viajó con su mamá desde el partido bonaerense de Florencio Varela, contó sobre su experiencia: "Hablé de mi familia, de mi escuela y de mis amigos. Me puse un poco nerviosa, pero me gustó mucho".El stand está montado con todo el equipamiento para que las y los chicos puedan probarse delante de una cámara hablando de lo que tengan ganas y jugando a que presentan una noticia.Otra de las niñas que pasó por el stand,, de 10 años, llegó junto a su familia desde la localidad Villa Jardín, en Lanús, y contó a Télam: "Soy de Bolivia y estar frente a la cámara es como un sueño hecho realidad"."Hablé de los seres vivos, cómo se clasifican y las distintas especies que existen. Todo eso lo aprendí en la escuela", contó sobre los temas que eligió.En tanto, los hermanitos, de 6 años, y David Mosqueira, de 4 años, viajaron junto a su mamá, Victoria, y sus tías desde el barrio Esperanza, de Lomas de Zamora.señaló: "Me parece muy buena esta propuesta. Me alegra un montón que mis hijos se hayan animado a hablar acá. Mucha alegría para mí, como mamá".Por su parte,, de 6 años, contó: "Hablé del amor de mi mamá". Ella llegó a Tecnópolis junto a su mamá, Natali, desde Lanús Este., por su parte, señaló: "Es la primera vez que estamos acá en Tecnópolis y me parece algo maravilloso, muy lindo. Una experiencia única para los chicos"."La recomiendo porque su originalidad se encuentra en el hecho de mostrar el pensamiento del Papa a través de sus viajes", sostuvo la presidenta de esta agencia,, el sábado pasado, durante la inauguración de esa muestra y la exhibición fotográficaEsta exposición fotográfica que Télam puso a disposición del público de Tecnópolis, muestra imágenes de algunas de las movilizaciones populares más emblemáticas que se produjeron a lo largo y ancho del país desde la recuperación de la democracia hasta la actualidad.En relación a la muestra sobre los viajes pastorales del jefe de la Iglesia Católica, Llorente en esa oportunidad destacó que"La elección de Jorge Bergoglio como Papa, así como el liderazgo que ha construido desde su asunción en 2013, marca la creciente influencia de América Latina en el mundo y la jerarquización que las dimensiones ética y moral han tenido en los postulados y acciones para resolver las deudas que todavía acarrean los sistemas políticos y económicos globales", reflexionó Llorente.