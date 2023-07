Roger Waters: "El Lado Oscuro de la Luna Redux estará disponible desde el 6 de octubre"

Roger Waters lanza una versión solista. Foto: Archivo.

Roger Waters - Money (Official Lyric Video, DSOTM REDUX) VER VIDEO

El músico inglés,, su versión solista del emblemático disco de Pink Floyd que cumple medio siglo, será el próximo 6 de octubre.El primer sencillo del álbum, una reversión de la aclamada "Money" ya se encuentra disponible en audio y video en plataformas digitales. Allí, Waters reemplaza la voz y la guitarra de su ex compañero, David Gilmour, con un "susurro hablado".Al mismo tiempo que anunció el lanzamiento del disco,y tiene algo de la nueva música de fondo.Allí, Waters considera que el 50 aniversario del álbum es una oportunidad para "reimaginar" y "celebrar" la supervivencia del disco haciendo una versión diferente: "No para reemplazarlo sino para recordarlo y como complemento"., por cierto, y me encanta lo que hizo Nicky (Mason) y lo que hizo Rick (Wright) y lo que hizo Dave en la grabación original", continuó. Y agregó quedel disco original.Sobre el disco, anticipó que seguirá la secuencia original de las 10 canciones, en tanto el LP doble tendrá una pista adicional en el lado 4, "una composición original adicional de 13 minutos inspirada en la regrabación como pista final".