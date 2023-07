Jornada a puro fútbol: España fue más y goleó a Costa Rica

Foto: AFP

El seleccionado de España superó al de Costa Rica por 3 a 0, en un partido jugado este viernes por el Grupo C del Mundial Femenino de fútbol, que se desarrolla en Australia y Nueva Zelanda.El partido se jugó en el estadio Regional de Wellington, en Nueva Zelanda, y los goles de España fueron convertidos por Valeria del Campo Gutiérrez, en contra de su arco, a los 21 minutos, Aitana Bonmati, a los 23, y Esther González, a los 27.En el equipo español ingresó a los 77 minutos la jugadora del Barcelona Alexia Putellas, quien ganó dos Balones de Oro y un premio The Best de la FIFA como la mejor del mundo.La española, que ingresó por Salma Paralluelo, fue operada el año pasado de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda y de a poco regresa a su plenitud.En tanto, por el Grupo A, Nigeria y Canadá empataron sin goles en el estadio Rectangular de Melbourne.En el equipo africano fue expulsada en el último minuto Deborah Abiodun.Finalmente, Suiza derrotó a Filipinas por 2 a 0 por el Grupo A, en el estadio Dunedin (Nueva Zelanda).Los goles de las helvéticas fueron anotados por Ramona Bachmann (45m) y Seraina Piuebel (64m).La actividad continuará este viernes a partir de las 22 (hora de Argentina) con Estados Unidos-Vietnam, por el Grupo E, en el Eden Park de Auckland (Nueva Zelanda).El sábado desde las 4 jugarán Zambia-Japón, por el Grupo C en el Estadio Waikato (Nueva Zelanda), Inglaterra-Haití a las 6:30 en Estadio Brisbane y a las 9:00 Dinamarca-China en Estadio Perth (Australia), ambos encuentros por el Grupo D.Argentina debutará el lunes próximo a las 3 en el Eden Park, ante Italia, por el Grupo G, buscando el equipo dirigido por Germán Portanova su primer triunfo en la historias de la Copa del Mundo.Completan el grupo de Argentina los seleccionados de Suecia y Sudáfrica, que jugarán el domingo a las 2 en la sede de Wellington.