Mercedes-Benz Camiones y Buses completó una inversión de U$S 50 millones en la planta de Zárate

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación,para la construcción de un centro logístico de autopartes y repuestos de 6.300 metros cuadrados en el partido de Zárate."Esta clase de inversiones son las que consolidan ese camino al desarrollo que impulsamos desde el equipo económico de Sergio Massa. Para que un proyecto de desarrollo prospere hay que fijar objetivos, encontrar los consensos entre los trabajadores, la empresa y la política, establecer los ritmos y prioridades, y crear las herramientas necesarias, eso es lo que estamos viendo acá", sostuvo Mendiguren durante un acto realizado este mediodía.El futuro centro logístico de autopartes y repuestos de Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina comenzará a operar en el segundo semestre de 2024.El objetivo de la compañía es promover la instalación de nuevos proveedores locales, el desarrollo de nuevos puestos de trabajo y el crecimiento económico de la zona.Por el lado de la empresa, el CEO de Mercedes-Benz Camiones y Buses de Argentina, Raúl Barcesat, resaltó que, con 18 meses de operación como compañía independiente, "estamos sumamente orgullosos porque anunciar esta nueva inversión es confirmar nuestro presente y futuro en el país".Subrayó que estas inversiones apuestan al desarrollo de la industria nacional y al trabajo argentino en el largo plazo.Por otro lado, en el mismo evento, l, lo que significa que el 20% de los chasis producidos del modelo bus urbano OH 1621 para 2023 serán destinados a la exportación.Respecto a las exportaciones, Barcesat expresó -en dialogo con Télam- que para la firma es fundamental el desarrollo de un perfil exportador y continuar abriendo mercados."Con mucho trabajo y reuniones abrimos ely la primera prueba fue en enero, estos vehículos ya están circulando por las calles de México y gracias a un buen inicio. Ahora vino el segundo pedido de unidades", anticipó tras señalar que se enfocará en el mercado de América y en África.A su vez, resaltó el permanente diálogo con el Gobierno Nacional y expresó que"Ese diálogo por suerte existió siempre y apuntamos a que siga existiendo, es imposible desarrollar una empresa, un negocio, si no existe diálogo con el Estado y con los representantes de los trabajadores", completó el directivo.A nivel nacional, Mercedes-Benz emplea en la actualidad de manera directa a más de 500 personas y de forma indirecta a más de 2.000, distribuidas en sus 24 concesionarios y más de 45 puntos de venta y posventa.En los que respecta a la producción, Barcesat afirmó que, la producción abarca diferentes modelos de los camiones Accelo y Atego y de los chasis de buses OH y OF que desarrollan una importante cadena de valor.Por el sector gremial, el subsecretario gremial del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), Adrián Valle, destacó que solamente 18 países en el mundo producen automóviles y entre ellos está Argentina."Gracias a la mano de obra calificada en el país podemos producir y podemos exportar, esto que vemos hoy acá es lo que pretendemos no solamente para Mercedes-Benz, sino para toda la industria", subrayó Valle.Participaron del encuentro la subsecretaria de Industria de la Nación, Priscila Makari; ladiputada nacional Micalea Morán; y el intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro, mientras que, en representación de Mercedes-Benz estuvo presente el director de Post Venta, Fernando Rivero.