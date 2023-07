La marcha por la Noche del Apagón estuvo atravesada por denuncias contra el gobierno de Morales

Marcharon en CABA contra la represión, la reforma en Jujuy y por la "Noche del Apagón". VER VIDEO

Organizaciones sociales, estudiantiles y defensoras de los derechos humanos, junto a sindicatos de Jujuy, participaron este jueves de la "40 Marcha del Apagón del Terror", en medio del clima de denuncias y protestas contra el gobernador jujeño Gerardo Morales sobre la violación de los derechos y libertades ciudadanas causadas por la reforma constitucional provincial.En lala marcha se realizó desde la localidad de Calilegua a Libertador General San Martín, en el departamento Ledesma, para recordar las más de 400 detenciones y 33 desapariciones ocurridas durante la última dictadura cívico militar en esa región, mientras que en la ciudad de Buenos Aires se movilizaron a la sede del grupo Ledesma.Una interminable columna de manifestantes avanzó desde la localidad de Calilegua hasta la ciudad de Libertador General San Martín, separadas por 17 kilómetros, donde hace 47 años se desplegó un operativo represivo, facilitado por el corte de suministro eléctrico, para secuestrar a 400 personas, 33 de las cuales continúan desaparecidas en el marco de la dictadura cívico militar.En tanto, en elorganizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos se movilizaron paracontra quienes se oponen a la reforma constitucional ya lasperpetrados en la últimaen la denominadaLa histórica movilización queconsecutivos en Jujuy, también recordó que este año "murió impune" el dueño de la empresa Ledesma, Carlos Blaquier, denunciado como "uno de los principales responsables de las detenciones ilegales", indicaron los colectivos de derechos humanos.A esa situación se sumó la participación de múltiples sectores de laque mantienen unaque se encuentra en vigencia y provocó operativos de represión policial durante las últimas semanas en Purmamarca, Humahuaca y San Salvador de Jujuy, con fuertes denuncias de violación de los derechos humanos."El momento que estamos pasando en la provincia de Jujuy creíamos que no iba a ser posible que ocurriera de nuevo como pasó en la dictadura", refirióEl militante de derechos humanos recordó que cuando se impulsaron los juicios de lesa humanidad en Jujuy, "el poder hegemónico del país se encargó de difundir el mensaje de que nosotros estábamos buscando venganza, pero no es así"."L, se trata de eso", continuó y afirmó que "si había alguien que se sentía dueño de la vida de las personas, que nos podía secuestrar y cometer delitos de lesa humanidad, queríamos que se lo busque y condene".Alfaro consideró que con los hechos actuales de la provincia de Jujuy, se "tocó la fibra humana del pueblo. Todo lo que provocó el gobernador Morales con sus acciones ha despertado algo que estaba dormido, con calles inundadas de gente reclamando"."Es muy bueno tener presente que la lucha es una sola. Hemos salido a decir basta de este sistema inhumano, basta de tratar a las personas como si fueran animales. Ya no queremos otro compañero desaparecido", reprochó sobre el accionar represivo en las detenciones en el marco de protesta y la iniciación de causas penales a manifestantes.", y llamó a "cambiar las cosas para no volver a los años 70".Por su parte,cuando tenía 17 años, pidió "el cese de la represión en Jujuy y suspender la aplicación de métodos que forman parte de un atropello para los que protestan por sus derechos".De la marcha también participó el, quien arribó a la provincia para participar de los actos de memoria, pero también para interiorizarse de las causas que se le siguen a manifestantes jujeños."Mantuvimos una audiencia con elque está a cargo de las causas en las que se investigan a los manifestantes que participaron de las protestas", indicó el funcionario nacional en sus redes sociales.A la masiva movilización se plegaron, organizaciones de DD.HH, como Madres y Familiares Detenidos y Desaparecidos de Jujuy, HIJOS-Jujuy, La Asociación de Expresos Políticos de Jujuy, movimientos sociales, sindicatos docentes, y otras fuerzas de la sociedad civil.Por otro lado,, los manifestantes acompañaron inicialmente la tradicional ry luego fueron hacia las, en Corrientes 415, en el microcentro porteño."A 47 años de la noche del apagón en Ledesma, Morales descarga una feroz represión sobre el pueblo jujeño que se manifiesta pacíficamente en las calles en defensa de sus derechos, lo que nos retrotrae a un pasado de terror que creíamos haber superado tras 40 años de democracia", dijo la histórica dirigente deconjunto de las organizaciones, en el cual se exigió el "cese de la persecución política y judicial de quienes se manifiestan por sus derechos, la reparación a las víctimas de la represión policial, la libertad de los presos políticos y la derogación de la ilegítima reforma constitucional"."Jujuy fue y es el laboratorio en que la derecha sigue ensayando sus métodos más violentos que, si tienen éxito, intentarán en todo el país", sostuvo Almeida, acompañada por referentes políticos y gremiales como Daniel Catalano, Oscar de Isasi, Sonia Alesso, Juan Marino y Mabel Careaga, entre otros.En tanto, enorganizaciones sociales, políticas y de derechos humanos se congregaron cerca de las 11 en, ubicada frente a la Casa de Gobierno de la provincia, para apoyar la lucha del pueblo jujeño."Es tremendo lo que está ocurriendo con los pueblos originarios, con los docentes y la población en general, considero inadmisible la reforma constitucional que se llevó adelante en la provincia de Jujuy", señaló Indiana, docente del nivel secundario en Tucumán y destacó "la importancia de enseñar a los alumnos, en especial a adolescentes, sobre la defensa y respeto de los derechos humanos".Por su parte, en elcortaronque unen la ciudad rionegrina depara "exigir que resuelvan y den respuestas a todos los reclamos del pueblo jujeño", manifestó la secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) capital, Angélica Lagunas."El gobernador Morales junto con el PJ de Jujuy ha sido el responsable de avanzar con una reforma absolutamente antidemocrática que quita derechos y le entrega todos los recursos a las multinacionales", denunció la docente.