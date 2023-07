EEUU confirmó que Kiev ya usa las bombas de racimo que le suministró

Rusia dice haber repelido todos los ataques lanzados por el "Régimen de Kiev". Foto: AFP

, ratificando así informes previos publicados por la prensa local.Funcionarios ucranianos citados por el influyente diario The Washington Post revelaron queLa noticia fue confirmada posteriormente por la Casa Blanca, recogieron las agencias de noticias ANSA y Europa Press.La intención de Kiev es acelerar la reconquista de territorios ocupados que Rusia no tiene intención de entregar.Por el contrario, por tercer día consecutivo, incluso en el consulado chino.Con la guerra iniciada a fines de febrero de 2022 que no ve tregua en el horizonte, Occidente presiona para que se preste mayor apoyo militar a Ucrania.funcionan liberando numerosas minibombas más pequeñas con un gran rango de alcance.Se teme que su uso pueda suponer el minado de grandes zonas.El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se comprometió ante Estados Unidos a implementarlas con fines de desminado y solo contra posiciones rusas, pero nunca en zonas con población civil.Pero su par ruso Vladimirdesconfía de ello y