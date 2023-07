Más de 3 millones de viajeros pernoctaron en mayo en distintos hoteles de Argentina

La Recoleta, uno de los atractivos de la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo la mayor cantidad de pernoctes en mayo.

Los paisajes de la Patagonia también atrajeron a gran cantidad de turistas en mayo.

en distintos establecimientos hoteleros y parahoteleros del país durante mayo, según los datos suministrados este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).La Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)lo que implicó un aumento de 16,6% respecto al mismo mes del año anterior.Las pernoctaciones de viajeros residentesy las de no residentes se incrementaron 51,5%, precisó el reporte.El total de viajeros hospedados fue 1,5 millones yrespecto al mismo mes del año anterior, mientras que la cantidad de viajeros residentes subió 9,1% y la de no residentes aumentó 62,4%, al tiempo que el 79,7% de los viajeros hospedados fueron viajeros residentes.La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en el mes, con el 25,5%; seguida por Patagonia, con el 17,0%.Las pernoctaciones de los viajeros residentes se distribuyeron principalmente entre las regionesfue la preferida por los viajeros no residentes ya que concentró el 56,9% del total de pernoctaciones, seguida por Patagonia, con el 14,9%.. Las pernoctaciones de viajeros no residentes se registraron principalmente en Hoteles 4 y 5 estrellas, con un 53,6%; mientras que en las de viajeros residentes se destacaron las categorías de Hoteles 3 estrellas, aparts y boutiques, con el 32,2%; y Hoteles 4 y 5 estrellas, con el 30,6%.que el mismo mes del año anterior. La región que presentó la mayor estadía promedio fue Buenos Aires, con 2,8 noches. Los establecimientos parahoteleros tuvieron la mayor estadía promedio con 2,4 noches.La región que hospedó el mayor número de viajeros fue CABA,y las localidades más visitadas después de CABA fueron, Mendoza, con 58.932; Salta, con 57.105; Mar del Plata, con 57.018; y San Carlos de Bariloche, con 45.575.Según su origen,y representó el 31,1% del total. Para los viajeros no residentes, la mayor cantidad de pernoctaciones fue de viajeros provenientes del bloque de países que componen el Mercosur, con 43,5%; y “Resto de América”, con 32,8%.y las habitaciones y unidades ocupadas sumaron 1,6 millones, 16,2% más con respecto al mismo período de 2022.y las plazas disponibles a nivel nacional sumaron 10,5 millones, 12,3% más que en mayo de 2022; mientras que las ocupadas totalizaron 3,2 millones y aumentaron 16,6% interanual. La tasa de ocupación de plazas (TOP) fue 30,7%.La mayor Tasa de Ocupación Hotelera (TOH) mensualseguida por la región Patagonia, con el 42,7%. Las regiones con mayor ocupación de habitaciones durante los fines de semana fueron CABA, 68,9%; y Cuyo, 49,5%.Según la categoría del alojamiento,, 54,9%; seguidos por la categoría 3 estrellas, aparts y boutiques, 42,4%.Las categorías con mayor ocupación de habitaciones durante los fines de semanay 3 estrellas, aparts y boutiques, 51,9%.