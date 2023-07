"Donde el neoliberalismo veía un baldío, el peronismo hizo una cooperativa que produce"

Con el peronismo y la organización de los trabajadores, esta es una cooperativa que está funcionando. Foto: Prensa.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió este jueves las nuevas instalaciones de la cooperativa "Argüello" del Polo Textil del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), en el Polígono Industrial de Berisso, y destacó que durante la gestión anterior el lugar era un baldío, pero que "hoy, con el peronismo y la organización de los trabajadores", es "una cooperativa que está funcionando y produciendo"."Se ha recuperado un verdadero polo productivo que había sido abandonado como consecuencia de las políticas neoliberales que se aplicaron en la Argentina y en la provincia", señaló el gobernador durante la recorrida que compartió con el precandidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Juan Grabois, y su compañera de fórmula, Paula Abal Medina.Kicillof recordó que "durante la gestión anterior, en la que se perdían miles de puestos de trabajo y se fundían las empresas, este lugar era un baldío" y "hoy, con el peronismo y la organización de los trabajadores, es una cooperativa que está funcionando y produciendo".En un comunicado se indicó que la cooperativa se creó en 2018 y cuenta con una capacidad productiva estimada de 20 mil prendas mensuales: "Con la puesta en marcha de este nuevo espacio que estaba abandonado y fue revalorizado por trabajadores de la economía popular, pudieron dejar de alquilar cuatro galpones y contar con mejores instalaciones para llevar adelante sus tareas".que se han conquistado con la lucha de generaciones y generaciones", expresó el gobernador.Asimismo, indicó que el espacio tiene una "ventaja muy importante" y planteó que "no hace falta recurrir a los libros de historia, todos sabemos el daño que han hecho hace muy poco cuando apuntaron contra los derechos laborales y previsionales mientras bajaban los impuestos a los más ricos".Kicillof, además, resaltó que "cuando observa que hay respuesta, decisión política y acompañamiento del Gobierno, nuestra sociedad no se resigna y pide seguir ampliando derechos: para eso estamos, vamos a seguir trabajando para hacer todo lo que falta".Grabois, por su parte, hizo hincapié en que"En ese lugar sucede eso y se combina el trabajo de las distintas ramas de la economía popular, con costureros, cortadores, recicladores: cuando el ser humano está en el centro, la política funciona", explicó.El precandidato a presidente de UxP destacó que en la provincia de Buenos Aires compartirá boleta con los precandidatos de Unión por la Patria: "Axel es mi candidato", afirmó."Y Cagliardi también es mi candidato. Wado y Máximo también son nuestros candidatos. Estamos todos en la misma lista", sostuvo Grabois.Al mismo tiempo, se diferenció de la oposición: "Tenemos un claro sentido patriótico de que no podemos permitir que la gente que quema cunitas y esconde notebooks para que los chicos de la escuela pública no las disfruten, vuelva al poder a la Argentina".Además, se organizan talleres costureros familiares para la confección de indumentaria, estampados, actividades de serigrafía y el fortalecimiento de la formación de trabajadores y trabajadoras en estos oficios.De la visita también participaron el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el intendente local, Fabián Cagliardi, y el referente de la Federación de Cooperativas de Costureros, Trabajadores de la Indumentaria y Sector Textil, Kevin Acebo.Cagliardi remarcó que "junto al Gobierno provincial hemos encarado un proceso de recuperación de estos espacios para que muchos y muchas trabajadoras se puedan organizar mejor".y lo estamos haciendo en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires y en Berisso: unidos vamos a seguir defendiendo los derechos", destacó.Acebo, en tanto, señaló quey valoró que "vamos a seguir poniendo al trabajo en el centro de la escena para que haya condiciones dignas para todos y todas".Del acto también participaron la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz; la secretaria de Gobierno municipal, Aldana Iovanovich; la secretaria de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Fernanda Miño; los diputados nacionales Itaí Hagman y Federico Fagioli; la diputada Natalia Zaracho; y la legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ofelia Fernández.También participaron las subsecretarias bonaerenses de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular, Jaquelina Flores; y de Industrias, Pymes y Cooperativas, Mariela Bembi; el secretario de Desarrollo local, Lucas Spivak; y la concejala Martina Drkos.