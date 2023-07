Qué ver, escuchar, leer y navegar en los medios públicos esta semana

Aunar Arqa. /Foto: prensa.

Jueves 20 de julio

DeporTV Central. /Foto: prensa.

Aunar Nosotros somos. /Foto: prensa.

Viernes 21 de julio

Télam Global. /Foto: prensa.

40 años de democracia. /Foto: prensa.

Unitarios federales. /Foto: prensa.

Sábado 22 de julio

Joao Goulart. /Foto: prensa.

Archivo del no desierto. /Foto: prensa.

Domingo 23 de julio

Lunes 24 de julio

Zamba y Nina por la Argentina. /Foto: prensa.

Martes 25 de julio

Sabios y populares. /Foto: prensa.

Miércoles 26 de julio

Futuro inmediato. /Foto: prensa.

Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales.Escuchalo en Spotify Un podcast con análisis, información y comentarios de la Copa Mundial Femenina de Fútbol de Australia y Nueva Zelanda.Seguílo hasta el 20 de agosto en nuestro portal Este jueves y viernes el programa conducido por Federica Pais transmitirá en vivo desde Tecnópolis. Además,en vacaciones de invierno, la radio pública emitirá desde el parque programas de las distintas frecuencias entre las 12 y las 19.00.De lunes a viernes, un programa informativo con toda la cobertura de la Copa Mundial Femenina de Fútbol desde Australia y Nueva Zelanda, con la conducción de Claudia Villapún y las enviadas especiales Romina Sacher e Ivana Rodríguez.Transmisión del concierto.Voces líricas cubanas interpretan una selección de las canciones más icónicas del poeta y cantautor argentino Atahualpa Yupanqui, en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís, en La Habana Vieja.El equipo de Ciencia del Fin del Mundo propone, no solo debatir y reflexionar acerca de las últimas novedades sobre diversos temas de la ciencia que se hace al sur del sur, sino develar los secretos más sorprendentes y otras curiosidades históricas. Por Twitch Podés ver el siguiente capítulo: Banderas en tu corazón el miércoles 26 a las 00.00 en Televisión Digital Abierta (TDA): canal 22.5.La serie abarca la visión de desarrollo sostenible de la nación china y los esfuerzos que han hecho diversas localidades por reducir las emisiones de CO2 y proteger la ecología. Una producción de CGTN en Español cedida por la Red TAL. Por el canal 22.5 de TDA y por Youtube Con las presentaciones de Los Tekis, El Chaqueño Palavecino, La Konga, Dúo Coplanacu, La Delio Valdez y más. El festival se extiende hasta el domingo 23.Un programa periodístico documental donde se desarrollan diversos temas que resultan transversales y comunes a las universidades, como derecho a la identidad, estudiantes extranjeros, adultos mayores, comunicación, accesibilidad. Derechos que tienen que ver con nuestras universidades y nuestro país.Las experiencias de mujeres y hombres que hacen ciencia en diferentes lugares de la Argentina mientras avanzan en su camino hacia la resolución de problemáticas de gran impacto social y productivo para nuestro país. Una coproducción de TEC y Conicet.Documental. Por el canal 22.5 de TDA o por Youtube. Los conflictos laborales de Hollywood reflejan la crisis actual que atraviesa la industria del entretenimiento. Hace dos meses y medio, entraron en huelga los guionistas, y recientemente, se sumaron los actores.Este video forma parte de Télam Global, un micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda.Ahora en Télam Digital y Youtube. El podcast producido por Omar Quiroga, Daniel Riera, Pedro Saborido y Edgardo Esteban busca revivir los acontecimientos que marcaron la vida democrática a partir de 1983.Escuchalo en Télam Digital Contaremos historias de grandes amistades en el mundo del jazz, desde el Rat Pack hasta Ella Fitzgerald y Marilyn Monroe.Además, se sortearán un par de entradas para disfrutar de una cena entre amigos con jazz. Conducción: Grisel D' Angelo.Documental - 48 minutos - Dirección: Nicolás Onischuk.Narrados e interpretados por el actor Roly Serrano, la serie presenta un recorrido federal de 24 documentales con miradas diversas e historias de cada provincia. Producción ganadora del Concurso Renacer Audiovisual.El reconocido director Rubén Szuchmacher será el curador de una propuesta novedosa que pondrá en pantalla siete versiones de obras de teatro que recorrieron las carteleras del país, con la participación conjunta de un director o directora de teatro y un realizador audiovisual.El primer envío será "La Pilarcita” de María Marull, con dirección escénica de la autora y dirección audiovisual de Franco Verdoia.El programa en el que la periodista Sofía Martínez se introduce en la intimidad de los campeones del mundo en Qatar 2022 para que exterioricen sus vivencias de antes, durante y post Mundial de Fútbol.Con la conducción de Daniel Aráoz, un ciclo de entrevistas con el mejor humor que cuenta con un elenco de humoristas integrado por María Celeste Campos, Rodrigo del Valle y Leonardo Raff quienes tratan de no fracasar en el intento de hacerte reír a carcajadas.Documental – 2020.El presidente de Brasil Joao Goulart, Jango, fue derrocado por un golpe militar en marzo de 1964, dando inicio a la dictadura que gobernó por 21 años. Goulart murió en su estancia argentina en Corrientes, cerca de la frontera, en diciembre del 76. Su muerte nunca fue aclarada, rodeada de sospechas de que fue asesinado por el plan Cóndor.Documental – 2023.En 2015, la legislatura de Río Negro recibió 240 reclamos por conflictos de tierras. Cuatro investigadores integran una comisión para buscar en los archivos provinciales el origen histórico de cada conflicto.Una de las consecuencias del cambio climático de la que nos advierte la comunidad científica, es el aumento de migraciones a causa de fenómenos climáticos. Si bien es un fenómeno que tiene proyección de crecimiento a futuro, según el informe sobre el estado del clima de la Organización Meteorológica Mundial en las últimas dos décadas, más de 300.000 personas han muerto por fenómenos climáticos y geofísicos en América Latina y el Caribe. Más información con Natalia Mazzei en este nuevo episodio de Ecointensa.Ahora en Télam Digital y Youtube Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días.Ahora en Télam Digital y Youtube Con la novena fecha del campeonato desde el autódromo San Juan Villicum.En una emisión especial con la conducción de Ximena Sáenz, Juan Braceli, Madame Papin y las mejores recetas para disfrutar en familia.Fecha 26.Fecha 26.Con la conducción de Miguel Osovi y Rochi Cuenca analiza los partidos y todos los goles de la Liga Profesional en el campeonato que consagró a River Plate como Campeón del torneo. Además, palpita el debut de la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol de Australia-Nueva Zelanda 2023.En vivo desde el Estadio Eden Park de la ciudad de Auckland (Nueva Zelanda), Las chicas argentinas debutan en su primer partido del grupo G del Mundial.Relatos para TV Pública: Pablo Ladaga. Comentarios: Ángela Lerena. Notas: Gabriela Previtera.Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día. (Audio y video).Ahora en Télam Digital y Spotify. Un noticiero federal con las información destacada de las provincias argentinas.Ahora en Télam Digital y Youtube Boletín de cuatro minutos con lo más saliente del deporte nacional e internacional.Escuchalo en Spotify. Se trata de la primera serie en la que Zamba y Nina interactúan con personajes y fondos reales y son animados en 3D en el espacio ANIMAR MoCap. Esta semana recorrerán la provincia de Santa Cruz con paradas en: Parque Nacional Los Glaciares (lunes 24 de julio), Parque Nacional Perito Moreno (martes 25 de julio), las Cuevas de las Manos (miércoles 26 de julio), Parque Nacional Monte León (jueves 27 de julio) y el Parque Nacional Patagonia (viernes 28 de julio).La serie se emite por Televisión Pública de lunes a viernes a las 9:00 y por Pakapaka de lunes a viernes a las 14:00.En una nueva clase magistral de “Física en segundos”, Anibal Kacero busca difundir la ciencia y explicar la física para ayudar a quienes estén cursando la materia en el CBC y, al mismo tiempo, hacer entendible esta disciplina para cualquier persona curiosa por la ciencia. Miralo por el canal de Twitch. Con la conducción de Leyla Bechara y Sol Ferreyra.Miralo en Televisión Digital Abierta (TDA): canal 22.5 y por Streaming en TEC 21.30. FUTBOL LIGA PROFESIONAL. BOCA VS. NEWELL.Fecha 26. AUNAR CANAL 22.3 EN TDA.Vatto Fuhrmann propone un recorrido de la arquitectura y arqueología de San Luis desde una mirada profunda, generando interacción entre las diferentes aristas que se presentan en cada capítulo. Próximo episodio el martes 25 en el mismo horario.El significado es directo: como personas somos responsables de nuestras acciones. Y nos cabe un castigo por un mal comportamiento. Si la hicimos, tendremos que pagarla. El dicho justifica penalizar o indemnizar por algún descuido o torpeza.Escuchalo en Télam Digital El Giow propone explorar distintos oficios artesanales y digitales con el propósito de compartir la experiencia de la creación. Asisten a los streamings personalidades invitadas, especialistas en saberes relacionados con la ciencia, el arte o la tecnología.Miralo en el canal 22.5 Televisión Digital Abierta (TDA), y Streaming en TEC y Youtube https://www.youtube.com/c/TEC_ciencia_arSe le llama inteligencia artificial generativa a un tipo de sistema de inteligencia artificial capaz de generar texto, imágenes u otros soporte en respuesta a comandos o “prompts”, y es el tipo de IA del que surgen diversas manifestaciones artísticas que han comenzado a colmar la escena local e internacional.Este video forma parte de “Futuro Inmediato”, la serie de Télam que explora las ideas detrás de un mundo en constante transformaciónAhora en Télam Digital y Youtube