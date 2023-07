El imparable fenómeno de los documentales deportivos

Maradona, analizado por diversas series. / Foto: prensa.

Que el deporte es uno de los negocios más rentables del mundo no es a esta altura ninguna novedad y las miles de horas diarias dedicadas en decenas de señales de aire, cable, streaming o redes sociales a transmisiones en vivo o a programas en que se comentan las distintas disciplinas son una muestra contundente de esa popularidad. Sin embargo,Hoy ya casi no hay deporte, club o figura que no tenga una producción (o más) sobre sus distintos hitos y hazañas.Netflix es, sin dudas, la que más produce o compra en este segmento y(aunque hoy la oferta incluye también a deportes más de nicho) y, en ese sentido, basta con recorrer la plataforma de Amazon Prime Video para encontrar documentales recientes sobre jugadores como; en HBO hay trabajos sobre; y en Star+ (que cuenta con toda la oferta en vivo de ESPN) hay retratos del tenistao del boxeador, por citar solo algunos.Y el fenómeno tiene múltiples ramificaciones, ya que también se están produciendo (al menos hasta que se desataron las huelgas de guionista y actores) decenas de ficciones ligadas al deporte, como las recientes, sobre la vida del astro de la NBA(HBO Max) o la inminente segunda temporada dela excelente serie dedicada a la historia del equipo de básquet Los Angeles Lakers durante la década de 1980 (también es de HBO Max).Mientras Netflix ya confirmó que tiene en pleno desarrollo documentales sobre el(fútbol), el(rugby) y el(ciclismo), es bueno destacar algunas novedades que llegaron en las últimos días o están a punto de estrenarse en las distintas plataformas de streaming:(Netflix). Tras su estreno mundial en el último Festival de Sundance, llegó esta semana al streaming este conmovedor documental sobre la historia épica y con ciertos elementos trágicos de la campeona italiana Alessia Zecchini y el irlandés Stephen Keenan, dos cultores del free-diving, una especialidad extrema que incluye descensos hasta grandes profundidades sin equipos y que aquí es conocido también como apnea, buceo libre o buceo a pulmón. En Netflix hay otro documental con algunos aspectos en común titulado “Apnea bajo hielo: la reina de las profundidades”.(Apple TV+). Aunque lejos de las cimas artísticas conseguidas por "El último baile", sobre Michael Jordan (Netflix); e incluso de la serie dedicada a Magic Johnson (“Me llaman Magic Johnson”, también de Apple TV+), este documental de Peter Nicks es un correcto retrato de Stephen Curry, un base de apenas 1,88 (muy bajo para los estándares actuales) que se convirtió en el mejor tirador de la historia de la NBA (el 14 de diciembre de 2021 alcanzó el récord de triples convertidos) y ganó cuatro campeonatos con los Golden State Warriors (2015, 2017, 2018 y 2022). Más allá de ciertos lugares comunes, verlo entrenar y lanzar al aro en la intimidad de las prácticas constituye una experiencia única y fascinante para los amantes del básquet. Y, si se quiere ir un poco más al pasado, Netflix acaba de sumar “Bill Russell: Legend”, serie dedicada al jugador más triunfador de todos los tiempos en la NBA con 11 títulos.Este retrato sobre el marplatense Fernando Aguerre y el mundo del surf está disponible en streaming gratuito en https://theimpossiblewave.com/. El hoy sexagenario Aguerre fue un exitoso empresario (creó la marca Reef), organizador de torneos y directivo (está por cumplir 29 años como presidente de la International Surfing Association). Pero, además, fue el principal impulsor de que el surf fuera aceptado como disciplina oficial de los Juegos Olímpicos. De todas esas facetas se ocupa este film codirigido por Jay y Jessica Johnson.(Netflix). Aunque el fútbol americano es pasión, claro, de los norteamericanos, cada vez tiene más seguidores en el resto del mundo (prueba de ello es la popularidad del Super Bowl, la final de cada año). En el marco de su nueva sociedad con la National Football League (NFL), Netflix produjo “Quarterback”, serie de ocho episodios de casi una hora cada uno dedicada a tres estrellas que juegan como mariscales de campo (los iniciadores y cerebros detrás de cada jugada) como Kirk Cousins de los Minnesota Vikings, Marcus Mariota de los Atlanta Falcons y Patrick Mahomes de Kansas City Chiefs. Solo para fanáticos.(Netflix) y Boom! Boom! El mundo vs. Boris Becker (Apple TV+). El tenis tiene decenas de documentales. La serie de Netflix, que está a punto de contar con una segunda temporada, sigue las historias de ascendentes jugadores del circuito como Nick Kyrgios, Matteo Berrettini, Taylor Fritz y Casper Ruud, mientras que la investigación del cotizado director Alex Gibney narra la historia del exjugador alemán Boris Becker, campeón de Wimbledor a los 17 años, pero también con múltiples problemas judiciales que lo llevaron a la cárcel luego del retiro.(Netflix). Ya hay cinco temporadas (y una sexta en camino) de esta serie sobre la más popular competencia automovilística. El problema es que el dominio abrumador del neerlandés Max Verstappen y del equipo Red Bull hacen que corra el serie riesgo de resultar demasiado repetitiva.(Star+) y "(Netflix). Dos realities que hoy son pasiones de multitudes y tienen varias características similares. El primero narra la historia del Wrexham, un antiquísimo y muy modesto club galés adquirido por dos estrellas de Hollywood como Ryan Reynolds y Rob McElhenney. En el primer año no pudieron ascender, pero este año salieron campeones de la quinta división del fútbol británico y son millones quienes esperan la segunda temporada que registró semejante hazaña. El Sunderland, por su parte, es un club histórico y tradicional que en un par de años descendió dos categorías desde la Premier, pero que en 2022 consiguió el ascenso al Championship (segunda división).