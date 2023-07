La Marcha de los Bombos genera expectativas en Santiago del Estero

Foto: Emilio Rapetti

El objetivo es que también se visibilice lo que hacen los pueblos de Santiago del Estero, lo que tiene turísticamente, culturalmente y que se ponga en valor el trabajo que se hace en los pueblos". Teresa Castronuovo

Última parada en calle Rivadavia

Como dice la chacarera "entre a mi pago sin golpear", así llegaron cientos de turistas y santiagueños que se preparan para hacer latir sus bombos, este sábado 22 de julio, en la XXI Marcha de los Bombos en la ciudad de Santiago del Estero, un evento multitudinario previo a los festejos centrales del 470° aniversario de la "Madre de Ciudades"., dijo a Télam Teresa "Tere" Castronuovo."Tere", junto a su compañero de vida, Froilán "El Indio" González, son unos de los mentores de la marcha, que este año comenzará a las 10, desde tres puntos de la ciudad, una de las columnas, la del Norte, saldrá del Patio del Indio Froilán, mientras que la del Sur lo hará desde avenida Belgrano y Arco de ingreso de la ciudad y la tercera lo realizará desde la plaza Belgrano, de la ciudad de La Banda; todas finalizarán en el parque Aguirre.Castronuovo comentó que ya confirmaron la presencia en la marcha unas 35 academias de folclore que "vienen de distintos puntos del país, como desde la Quiaca, Córdoba, Corrientes, Buenos Aires, Trelew, entre otras", dijo. Incluso agregó que también arribarán a la capital santiagueña delegaciones de Uruguay y Brasil.Todos los años, la marcha tiene una temática, explicó, y sostuvo que este año se homenajeará a precursores y creadores de la danza: José Gómez Basualdo, Andrés Avelino Chazarreta, que "son los dos referentes que vamos a homenajear en el parque y en cada parada de la marcha las ciudades de la provincia tendrán su espacio".En este sentido expresó que "el objetivo es que también se visibilice lo que hacen los pueblos de Santiago del Estero, lo que tiene turísticamente, culturalmente y que se ponga en valor el trabajo que se hace en los pueblos".Durante todo el recorrido de la marcha, habrá homenajes a bailarines y bailarinas santiagueñas, y además no sólo se hará latir y sentir el bombo legüero, sino también la danza se hará presente y los zapateos, una fiesta y celebración de las tradiciones bien santiagueñas.Un momento especial será en la última parada en calle Rivadavia, ya a dirección del parque Aguirre, en donde "la Dirección de Municipalidades de Santiago del Estero va a decir presente con un homenaje a nuestras creencias populares y estarán las réplicas de la Cruz de Matará, San Esteban, Mama Antula, Nuestro Señor de los Milagros de Mailín y la Virgen de Huachana", dijo "Tere".A la vez remarcó que ya vienen realizando diferentes actividades previas a la marcha, como talleres y charlas en los jardines de infantes, en donde niños y niñas"El éxito de la marcha, más allá que hoy en día los éxitos se miden por la cantidad, es increíble el éxito en la continuidad y calidad de este proyecto", manifestó y en ese aspecto agregó: "Es haber podido descubrir que es lo que la gente siente, que es lo que quiere, creo que ha sido la beta por donde la gente ha podido inspirarse en este bombo, un elemento madre de nuestra cultura"."Este bombo, que en apariencia es tan simple, pero en esencia está el trabajo cotidiano de la persona, el amor que le pone al hacerlo en forma artesanal y está puesto en valor eso", dijo.A la vez aclaró que muchos que no conocen, pueden pensar que se talan árboles para hacer el bombo, pero eso no es así, ya que estos bombos se realizan de los árboles caídos, especialmente del Ceibo, el "después de 80 años, la humedad lo hace caer y ahí se lo recoge y ese es el que sirve para hacer el bombo". Esos años del ceibo cuando cae es cuando está bien estacionado, lo cual le da una excelente calidad de sonido."Hace 20 años no se hablaba del bombo como hoy, creo que ha llegado a lo más intenso, a lo más interior de la persona, a la subjetividad más grande, habiendo encontrado esto que es el bombo, lo que nos une, nos dignifica y nos representa", expresó.Por lo que puntualizó que "desde que nació esta marcha, siempre ha sido el objetivo, el autoconvocarnos en forma horizontal, pluralista, autogestada, democráticamente, porque creo que es la mejor manera de demostrar que estamos vivos y que queremos seguir en unidad y lucha para sostener nuestra cultura popular, la cual es nacional y científica".