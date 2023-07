Busquets: "Tengo muchas ganas de volver con el mejor jugador de la historia del fútbol"

Foto: Captura TV.

En conferencia de prensa junto al entrenador Gerardo Martino,se refirió a su reencuentro con su amigo y ex compañero en el Barcelona,"Estoy muy contento de volver a disfrutar de Leo, fueron muchos años en el Barcelona, nos separamos y ahora el tiempo nos da la oportunidad de volver a estar juntos", dijo el mediocampista catalán de 35 años, y agregó:Busquets también se refirió a su inminente debut de este viernes, y reconoció que luego de un período de inactividad, “jugar 90 minutos ahora para mí sería prácticamente imposible”.En ese sentido, Martino agregó que todavía no tiene definido si tanto Messi como Busquets serán titulares ante el Cruz Azul, de México, en un cotejo por la fase de grupos de la Copa de la Liga 2023.El entrenador rosarino también comentó la posible llegada al Inter de Miami de otro ex Barcelona, el legendario Andrés Iniesta, cada vez más cerca de incorporarse al club: