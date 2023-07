La narcoavioneta estrellada en Chaco estuvo retenida más de un mes en Bolivia

La caída de la aeronave ocurrió este miércoles, a 5 kilómetros del establecimiento rural conocido como "La Aurora". / Fondo: prensa del Ministerio de Seguridad

Sospechas e irregularidades sobre la investigación boliviana

La caída de la avioneta en Avía Tarai

La avioneta que apareció estrellada el martes último con casi 325 kilos de cocaína en la localidad chaqueña de Avia Terai había sido secuestrada hace dos meses en Bolivia, en el marco de una investigación narco, pero la Justicia de ese país, al no encontrar rastros de drogas tras una serie de peritajes, se la entregó nuevamente a sus dueños hace tres semanas, según confirmaron fuentes oficiales bolivianas.Además, el viceministro de Sustancias Controladas boliviano, Jaime Mamani, confirmó en declaraciones a la prensa que tres personas fueron detenidas acusadas de mantener vinculaciones con la aeronave siniestrada, tras una serie de allanamientos realizados en el Aeropuerto El Trompillo, próximo a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y en el domicilio del presunto dueño de la avioneta, al que identificó como Nilo Limón Terrazas.Las autoridades bolivianas lograron establecer los últimos movimientos de la, la cual cayó a tierra el pasado martes en una pista clandestina de la provincia de Chaco y en cuyo interior, que llevaban como logo identificatorio el dibujo de una mano abierta y el rostro de un hombre con barba.que, luego, trafica a Europa vía marítima a través de la hidrovía en Rosario y San Lorenzo, entre otras.Al respecto, Mamani detalló que los radares fronterizos de Bolivia identificaron la avioneta por primera vez el 23 de mayo, al sospechar que estaba realizando un vuelo de manera irregular.Tras ello, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) localizó el vehículo aéreo en el Aeropuerto de Puerto Suárez, cercano a la frontera entre Bolivia y Brasil."De manera inmediata, los efectivos de la Felcn dieron a conocer al Ministerio Público, que determinó el precintado de la aeronave", explicó el funcionario.En esa circunstancia, el Ministerio Público ordenó al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) el levantamiento de muestras de la aeronave, a pesar de que dicha tarea le corresponde usualmente al Centro de Investigaciones Técnico Científico en Toxicología y Sustancias Controladas (Citesc)."Fue extraño. El IDIF no encontró rastros de cocaína, por lo tanto fue devuelto el 28 de junio a su propietario, Nilo Limón Terrazas", continuó Mamani.Sobre este punto, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, adelantó que su cartera presentará una serie de denuncias correspondientes contra el fiscal interviniente y los técnicos del IDIF que realizaron el control., manifestó del Castillo.Por su parte, el viceministro Mamani reveló que, el 18 de julio pasado, la aeronave de Limón Terrazas solicitó un plan de vuelo desde el Aeropuerto El Trompillo hacia el Aeródromo Privado de Río Negro, cerca de los límites fronterizos que comparten Bolivia y Paraguay., confirmó Mamani, que agregó que se allanaron varios hangares del Aeropuerto El Trompillo, donde se secuestró documentación relacionada a la causa.Como consecuencia de dichos procedimientos, tres ciudadanos bolivianos fueron arrestados y hasta estas horas se analizaban sus posibles vínculos con la avioneta.La caída de la aeronave ocurrió alrededor de las 16 de este miércoles, a 5 kilómetros del establecimiento rural conocido como "La Aurora", en Avía Terai, Departamento Independencia, y de la ruta nacional 16, en cercanías de una escuela primaria y a unos 200 kilómetros de la ciudad de Resistencia.Fuentes judiciales informaron a Télam queen forma de "bombardeo", una de las maniobras más frecuentes utilizadas en esa zona.Los lugareños alertaron a la comisaría de Concepción del Bermejo cerca de las 15.45, por lo que de inmediato se trasladaron al lugar.Sin embargo, al llegar al lugar, los efectivos descubrieron que no se hallaban personas heridas ni fallecidas y encontraron la aeronave volcada, con la carga de 10 panes rectangulares de color verde que en su interior contenían cocaína.El pesaje del cargamento determinó que había 324,500 kilos de cocaína, los cuales quedaron a disposición de la justicia federal.Testigos presenciales aseguraron a los investigadores queAnte esa situación, la Justicia emitió un alerta a todos los hospitales de la zona para que informen si registraron el ingreso de dos personas con heridas, con la intención de identificar y detener a los tripulantes de la aeronave.Los investigadores procuraban determinar hacia dónde se dirigía el cargamento y el paradero del piloto y de otros ocupantes.Sobre esto, el comisario general Juan Ramón Duarte, Director General de Consumos Problemáticos de la Policía del Chaco, aseguró el miércoles en declaraciones al canal C5N que la cocaína secuestrada "podría tener algo que ver con la causa que se está llevando adelante junto a Gendarmería Nacional desde el año pasado" y que involucra a una banda transnacional, que utiliza la ruta Bolivia, Paraguay y Argentina, para luego enviarla a Europa.