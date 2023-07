Aerolíneas Argentinas, rumbo a la sostenibilidad y el equilibrio económico de sus cuentas

Foto: Maxi Jonas

Foto: Alejandro Bartoliche

"Como dijo (el ministro de Economía) Sergio Massa, estamos en cero pesos de ejecución presupuestaria de este 2023 y en 2022 terminamos con un 67% de ejecución presupuestaria" Carlos Figueroa

Figueroa: "Hoy en Argentina vuela más gente que en 2019 y nosotros también queremos que vuelen cada vez más argentinos" /Foto: Prensa

Penacca criticó a la oposición por proponer privatizar Aerolíneas Argentinas La diputada del Frente de Todos (FdT) Paula Penacca criticó hoy a la oposición por proponer privatizar empresas estratégicas de la Argentina con la excusa de generar "un ahorro" para el Estado, y recordó que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta "concesionó servicios públicos" a intereses que perjudicaron al sector público como "el servicio de acarreo" de vehículos "que explotaba el empresario Marcelo Violante" en la Ciudad de Buenos Aires.



"No hay manera de pensar que una empresa estratégica como Aerolíneas Argentinas vuelva a estar en manos privadas Quienes quieren privatizarla dicen que quieren ahorrarle plata al Estado, pero son los que le roban a la gente, como hizo Larreta con el servicio de acarreo en CABA", señaló Penacca en declaraciones a la FM Folklórica de Radio Nacional.



La secretaria parlamentaria del bloque del FdT, e integrante de La Cámpora defendió así el proyecto que prohíbe vender las acciones de la empresa estatal sin el respaldo de los dos tercios de los miembros del Congreso.



La iniciativa presentada por el diputado nacional Máximo Kirchner, apunta a evitar que en el futuro se intente "un desguace" de Aerolíneas Argentina sin la intervención del Congreso.



La legisladora apuntó que "el proyecto de ley presentado por Máximo Kirchner plantea un resguardo más para proteger a una empresa estratégica".



"Si la oposición quiere volver a privatizar la empresa, ahora tiene que pasar por el Congreso, y se requiere una mayoría agravada. Cualquier decisión política que incide tan fuertemente en un modelo país, es importante que se debata en el Congreso. Nosotros ya lo dijimos con la toma de la deuda externa que (el expresidente Mauricio) Macri lo hizo entre gallos y medianoche".



En ese sentido, la legisladora y precandidata a su reelección destacó que "hoy Aerolíneas Argentinas es una empresa pujante, que crece".



"Hoy Aerolíneas transporta desde el momento en el que se estatizó más del doble de los pasajeros que transportaba en ese momento. Reduce su déficit año a año, hoy utiliza dinero del Tesoro presupuestado para el año pasado", apuntó.

Aerolíneas Argentinas" y la inversión que el Estado realiza en la empresa "cada vez es menos", informó el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Aerolíneas Argentinas, Carlos Figueroa."Aerolíneas facturó en el primer semestre del año por venta de tickets en el exterior del país 300 millones de dólares. Si no existiera, esos dólares estarían en las cuentas de las compañías internacionales", advirtió Figueroa en diálogo con Radio Con Vos.Agregó que "cada vez que un argentino sale del país y compra su ticket de Aerolíneas Argentinas", se está "evitando la salida de dólares del (Banco) Central".Figueroa señaló también que las transferencias que el Estado realiza para que la compañía equilibre sus cuentas,"Como dijo (el ministro de Economía) Sergio Massa, estamos en cero pesos de ejecución presupuestaria de este 2023 y en 2022 terminamos con un 67% de ejecución presupuestaria", señaló.Figueroa precisó que "Aerolíneas camina hacia la sostenibilidad y el equilibrio económico de sus cuentas", y remarcó que la inversión que realiza el Estado "es absolutamente virtuosa en términos de desarrollo económico del país, de recaudación impositiva, de ingreso de turistas".Al respecto, manifestó que si el país "está lleno de brasileños" es porque "el Estado pone una estructura y una promoción turística para que eso ocurra"., planteó.Por otra parte, sostuvo que ", y que si se consideran en el cálculo "cuánto costó el carry on, la valija grande, elegir asiento, la diferencia no es tal".Asimismo, dijo que "en las épocas de mucha demanda, como la temporada de invierno, los pasajes de la competencia son más caros", pero que en Aerolíneas "por responsabilidad social, las tarifas más altas las tenemos bloqueadas", al punto que si lo que se busca es "un pasaje para dentro de 15 días, los de Aerolíneas son más baratos que los de la competencia".