Rosario Smowing, "un accidente musical" cursando su séptima gira europea

Foto: prensa

"Ahora cuando pase todo esto" VER VIDEO

Foto: prensa

La orquesta Rosario Smowing con casi un cuarto de siglo de polirrítimica historia, está transitando su séptima gira europea compuesta de una veintena de presentaciones, donde está mostrando el disco "Ahora cuando pase todo esto" y disfrutando del presente de una propuesta que su líder y cantantedefine como "un accidente musical"."Este proyecto musical ni siquiera es un proyecto, fue un accidente musical. Todo empezó a suceder con la idea de componer a partir del día que nos encontramos allá en 1999 y empezó a suceder toda esta paleta amplia de estilos y colores", asegura Casanova durante una entrevista con Télam.El intérprete que además ejecuta trompeta y guitarra eléctrica, comparte el octeto con(clarinete, saxo alto y guitarra eléctrica),(trompeta y flugelhorn),(guitarra eléctrica, piano y Hammond),(batería y percusión),(bajo y contrabajo),(saxo tenor y flauta traversa) y(trombón de vara).En la hirviente olla donde se cuece la música de la agrupación hay dixieland de Nueva Orleans, son cubano, bossa nova, rocksteady y hasta música criolla del litoral rioplatense.Con la misma eléctrica desfachatez que imprime a sus performances, el músico se jacta de que "una de las premisas de la banda es no manejar ningún estilo. Más allá de que en algún momento se nos caratuló como que éramos una orquesta de swing, preferimos decir que somos una orquesta con swing".Desde esa impronta Rosario Smowing inició el martes 11 en Frankfurt un tour por el viejo continente que también pasó por Praga y que hasta el 26 de agosto contempla otras 18 actuaciones, siete de ellas en ciudades alemanas como Hamburgo, Wolfenbuttël, Ulm y Regensburg.(Brno, Vsetice y Netvorice), pasará por Eslovaquia y Austria y debutará en Italia con recitales en Ravenna y Mussomeli.En estas presentaciones, el conjunto estrena el repertorio de su, "Ahora cuando pase todo esto", sucesor de placas entre las que se cuentan "Rosario ya no es lo que era", "Si siempre estoy llegando" y "No te prometo nada".- Es un disco muy representativo del momento actual de la orquesta, más allá de todo el tiempo que nos costó grabarlo, porque empezó prepandemia, siguió en pandemia y terminó pospandemia, con un montón de cambios en el medio, con un montón de movilizaciones de cuestiones internas y externas, musicales y extramusicales que fueron sucediendo y creo que justamente el disco se trata de eso, de que está mostrando "eso que pasa ahora cuando pase todo".- Mucho trabajo, mucho estrés. Implica tener material nuevo, tener muchas cosas para mostrar y sobre todo tener ganas de viajar y tocar mucho. Y de dedicarse durante dos meses a solo tocar, tocar, tocar y tocar.- En realidad, la gente europea disfruta absolutamente todo lo que nosotros le hemos propuesto. Son personas con muchísimas ganas de disfrutar, muy ávidos de pasarla bien. Siempre solemos ir en verano y eso hace que los encontremos mucho más predispuestos ya que tienen inviernos largos y de estar bastante encerrados. Entonces la propuesta nuestra que siempre es de fiesta, más allá de los estilos, es lo que gusta y es lo que nos gusta a nosotros que reciban ellos. Es un ida y vuelta que nos hace sentir como en casa.- La soltura de la orquesta, la predisposición a la fiesta, el no sentirnos ni más ni menos por estar arriba de un escenario, sino compartir la noche. Creo que nuestra desfachatez, por decirlo de alguna manera. Somos ocho tipos en permanente movimiento ahí arriba.- Los recuerdos de los anteriores viajes a Europa son infinitos, empezando por la sorpresa de ver cómo el público se divertía con nuestras cosas. Encontrarse frente a un montón de gente y darnos cuenta que no hablaban español y yo, que soy un tipo de hablar mucho, encontrarme con esa dificultad e intentar comunicarme balbuceando algo de inglés y haciéndome entender de alguna manera.- En la música local y nacional Rosario Smowing es un punto pequeño pero presente desde hace mucho tiempo con un sello bastante propio y un olor bastante propio. Creo que cuando suena Rosario Smowing la gente se ubica en el contexto de por dónde camina la orquesta.- Sí, la idea es que cuando volvamos de Europa a finales de agosto poder hacer una pequeña gira por todos los lugares del país donde podamos ir y donde seamos bienvenidos para poder presentar el nuevo disco con un montón de nuevas canciones.