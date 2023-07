Padres y amigos del soldado muerto en Zapala marcharon para pedir justicia

Pablo Córdoba murió en un cuartel de Zapala luego de recibir dos impactos de bala en la cabeza / Foto: Archivo familiar.

"Marchamos para pedir justicia por Pablo y para que la Justicia sea imparcial" Córdoba Salto, padre de la víctima

Cuestionamientos al juez

De Córdoba a Carrasco Pablo Córdoba fue encontrado con dos disparos en la cabeza en la madrugada del 1 de junio, mientras cumplía una guardia en el mismo cuartel donde en 1994 fue asesinado el soldado Omar Carrasco, por cuya muerte se puso fin al servicio militar obligatorio en la Argentina.

Los padres de Pablo Córdoba, el soldado voluntario que falleció a causa de dos impactos de bala en su cabeza mientras realizaba una guardia en la Guarnición Militar Zapala, en Neuquén, encabezaron este jueves una marcha en esa ciudadEl suboficial Juan José Córdoba Salto, padre del soldado voluntario, dijo a Télam que la marcha fue "un pedido de justicia y también estuvo acompañada de un reclamo hacia el juez federal Hugo Greca, quien permitió el acceso del Ejército al expediente y a toda la evidencia"."Pedimos que el juez entienda que se está investigando una muerte dudosa ocurrida dentro del predio del cuartel,", sostuvo Córdoba Salto.Asimismo, explicó que "aún falta que declaren testigos, entonces el Ejército no puede estar teniendo acceso al expediente y a la evidencia"."Nosotros entendemos que el Ejército es objeto de investigación, ya que a mi hijo lo encontraron dentro de las instalaciones, cubriendo un servicio de guardia, c", señaló.Por otra parte, reclamó que "pasaron 37 días para que el juez llegue al lugar del hecho, y en esa misma reconstrucción pudo ver las inconsistencias que había en las declaraciones de los testigos"."Marchamos para pedir justicia por Pablo y para que la Justicia sea imparcial, que se hagan las cosas de la mejor manera para que", concluyó el padre del soldado.El abogado de la familia, Maximiliano Orpianessi, solicitó el lunes pasado la recusación del juez Greca por considerar que "no posee la necesaria objetividad para administrar la causa".