Rescataron a siete personas que eran explotadas en campos frutihortícolas

Los allanamientos fueron en tres campos de las localidades de Ezeiza y Cañuelas. / Foto: archivo

Extrema vulnerabilidad

Siete personas fueron rescatadas de tres campos frutihortícolas de las localidades bonaerenses de Ezeiza y Cañuelas tras comprobarse que eran sometidas a realizar jornadas laborales de casi 14 horas diarias bajo condiciones "abusivas" y "precarias", informó este jueves Policía Federal., y la Justicia imputó a sus dueños, cuatro varones y una mujer, por trata y explotación laboral.La orden del procedimiento estuvo a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 2 de Lomas de Zamora, a cargo del interino Ernesto Kreplak, según se informó en un comunicado.El allanamiento se efectuó tras realizar una investigación de un mes y medio sobre esos tres campos de cultivos de verduras donde se confirmó que"eran explotadas y se les exigía una, debiendo pedir permiso para poder salir los días domingos".Al no poseer medios de locomoción y por la distancia entre el campo y la zona poblada, las personas "vivían todo el día en su lugar de trabajo".Sirviéndose de drones y durante el allanamiento los agentes de policía verificaron que en los predios había "casillas precarias donde vivían los empleados, con piso de tierra, sin energía eléctrica o bien con un solo foco para todo el lugar, sin agua potable, dado que concurrían a una canilla común que salía de un pozo a varios metros de allí"."Con respecto a la cocina, solo había un brasero fabricado en forma casera, en el patio de las viviendas, donde calentaban en una olla la comida, y no contaban tampoco con heladera para preservar los alimentos, y un pozo como baño", detalló el documento.A su vez, se comprobó la entrada y salida de los campos a través de camionetas de alta gama que pertenecían a los propietarios de los lugares.Según se precisó,de las profesionales, "por lo que se denotaba la total sumisión hacia sus tratantes y de una extrema vulnerabilidad".Estas personas "no quisieron acogerse a los beneficios de un programa que se les ofreció, dado que hace años que se dedican a esa labor y no poseen familiares o se encuentran distanciados en las provincias originarias hace una veintena de años".El juzgado dispuso se trasladara a los imputados a la sede del departamento Trata de Personas en la ciudad de Buenos Aires, para ser notificados de la causa, su identificación y otras medidas procesales, además de prohibirles la salida del país, a fin de evitar que se den a la fuga.