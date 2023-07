Cómo fue el operativo para atrapar al ciervo que merodeaba el aeropuerto de Córdoba

El ciervo fue cercado en un monte de aproximadamente dos hectáreas para ser atrapado / Foto: Redes sociales.

El ciervo será trasladado al centro de rescate y rehabilitación en la reserva de Tatú Carreta / Foto: Archivo.

Un ciervo en celo

Se trata de una especie silvestre exótica, por lo que no puede ser liberado y será trasladado a un centro de rescate

Personal especializadoque, desde el pasado domingo, merodeaba en los alrededores del predio del Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella, en la ciudad de Córdoba, informó este jueves el gobierno provincial.Luego de varios días de rastrillaje, que estuvo a cargo del personal de la Policía Ambiental, y con la participación de otros organismos, la captura se realizó “bajo un estricto protocolo de seguridad para evitar que el personal interviniente resultara herido y para preservar la integridad del animal”, resalta la información oficial.Según se indicó,, ubicado en la zona norte del aeropuerto y, para lograr el objetivo, se dejaron cebos de comida (maíz) en distintos lugares para ir llevando al animal en un área definida, de pocas hectáreas. No obstante, se detalló que el animal “no ingirió ese alimento”.Debido a que el ciervo estaría en celo, para atraerlo también se distribuyeron heces de una hembra de su especie (emiten un olor particular) en lugares estratégicos, a fin de circunscribir aún más el espacio para la captura, y esa estrategia fue la que permitióEl director de la Policía Ambiental, Sebastián López, dijo que se trata de ciervo colorado macho joven con cornamenta, de entre 3 y 5 años de vida, en buen estado de salud, y que es probable que se lo haya introducido en Córdoba con fines de cacería deportiva, ya que su hábitat natural son los bosques de Europa, norte de África, Asia Menor y otros países.Por tratarse de una especie silvestre exótica no puede ser liberado y, según sostuvo el funcionario, será trasladado al centro de rescate y rehabilitacióndel Valle de Punilla, donde lo evaluarán médicos veterinarios.El informe destaca que en el operativo también participó personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), de Aeropuertos Argentina 2000 y de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).