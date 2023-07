Seis canciones en voces de mujeres para celebrar el Día de la Amistad.

Mujeres y amistad en la música. Arte: Joaquín Guzmán.

Friends

La serie Friends, un himno a la amistad.

Ella y Marylin

Ella Fitzgerald y su amistad con Marilyn Monroe.

Tienes un amigo

Cazzu y La Joaqui

La Joaqui y su colaboración con Cazzu.

Thelma y Louise

Fabiana Cantilo, una de las que le puso su voz a los coros del tema de Fito Páez que homenajea a Thelma y Louise.

Nada puede separarnos

Si hay una canción que nos remite de inmediato al concepto de amistad esen la Manhattan de los noventa.La canción pertenece a una artista cuya vida bien valdría una serie.Se trata de Allee Willis, una mujer que a fines de los años setenta estaba viviendo de cupones de descuento y que, de un año para el otro, pasó a vender 10 millones de copias gracias a sus composiciones, entre las que se cuentan grandes éxitos como “Boogie Wonderland” y “September” de Earth, Wind & Fire; “What Have I Done To Deserve This” de Pet Shop Boys; "You are The Best”, de Karate Kid y cerca de mil canciones más que hicieron que Allee fuera merecedora de los más importantes reconocimientos de la industria musical entre ellos, premios Emmy y su ingreso al Hall of Fame como compositora en 2018.Según ella misma confesara,y, sin haber visto más de 5 musicales en su vida, fue coautora de “The Color Purple”, producido por Oprah Winfrey, y ganador de un premio Grammy y un Tony. Pero, además, fue una reconocida performer, artista visual y multimedia, directora, coleccionista (dueña de una vasta colección de arte Kitsch), artista social y anfitriona de fiestas, según ella, su actividad más importante.y político que revela un ejemplo histórico de sororidad.Durante la década del 50, los músicos negros debían ingresar por la puerta trasera de los hoteles, restaurantes y clubes nocturnos. Uno de los más afamados y exclusivos de la época fue el Mocambo de Hollywood., Charlie Morrison, el propietario del club, dudó de que, aún con su voz inigualable, tuviera el poder de convocatoria necesario. Hasta que otra voz se hizo oír en su defensa: el dueño del local recibió la propuesta de una de las figuras más destacadas del espectáculo.“Tengo una deuda real con Marilyn Monroe… ella personalmente llamó al dueño de The Mocambo y le dijo que quería que me contratara de inmediato, y que, si él lo hacía, ella ocuparía una de las mesas de adelante todas las noches. El dueño dijo que sí, y Marilyn estuvo allí, en la mesa del frente, cada noche. Después de eso, nunca más tuve que tocar en un pequeño club de jazz. Fue una mujer fuera de lo común, un poco adelantada a su tiempo. Y ella no lo sabía”. Esa mano amiga fue crucial en la carrera de Ella.Por su parte, Marylin solía decir sobre su amiga:Cuentaque escribió, una canción que su amigo James Taylor había escrito mientras lidiaba con una adicción a la heroína y la muerte de una amiga de la infancia. La letra dice: “He visto fuego y he visto lluvia. He visto días soleados que pensé que nunca terminarían. He visto momentos de soledad en los que no podía encontrar un amigo.” En respuesta a aquel verso sobre "no encontrar un amigo" Carole King escribió:Invierno, primavera, verano u otoño, todo lo que tienes que hacer es llamar y estaré allí. Tienes un amigo”.desde un balcón del club nocturno The Troubadour de Los Ángeles, cuando Carole, que había sido invitada a tocar junto a él, la interpretó durante una prueba de sonido.Poco después, durante una sesión de grabación, James probó una versión de esta canción que quedó muy bien. El problema era que no le habían pedido permiso a la autora antes de hacerlo. “Tímidamente la llamé y le dije: 'Realmente no teníamos la intención de hacerlo, pero grabamos 'You've Got a Friend', y ella dijo: 'Bien, adelante', lo cual fue notablemente generoso”, contó Taylor de cómo fue que Carole King le cedió su canción para que él la lanzara primero.Tanto Carole King como James Taylor obtuvieron premios Grammy en 1972 por este tema. Cuatro décadas más tarde, durante la gira Taylor and King's Troubadour Reunion Tour, los dos talentosos amigos la interpretaron juntos.La amistad y la sororidad tienen música, y un videoclip.que fue parte de Nena trampa (Deluxe Edition) el disco de la artista jujeña, reconstruye la historia de amistad entre las dos cantantes, y cómo Cazzu ayudó a su amiga cuando ella estaba siendo víctima de violencia de género.Un llamado telefónico desesperado, una respuesta inmediata que incluyó el envío de un remis con las llaves de una casa a donde ir: de cómo la amistad y la música pueden salvar vidas, trata esta canción infinitamente conmovedora.Estas dos amigas imaginadas por la guionista Callie Khouri, e interpretadas por Susan Sarandon y Geena Davis, la unión de dos mujeres para enfrentar los embates de la sociedad patriarcal, que a comienzos de los años 90 revolucionaban mandatos desde la pantalla de cine, y convertían la amistad en empoderamiento, merecía una canción. La compuso Fito Paez, la tituló “Dos días en la vida”, y la interpretaron de forma memorable, quienes durante 3 minutos y 32 segundos son Thelma y Louise, para luego volver a sus vidas donde no hay precipicios que las detengan.En todo tipo de climaNos mantenemos unidasCon sol o con lluvia da igualTenemos dos caras distintasPero cuando se complicaSomos una para pensar y actuarQuienes juntas nos han vistoSaben que nada entre nosotras puede interferirMuchos hombres separarnos han queridomás ninguno lo ha podido conseguirSuena la canción “Sisters” en las voces de, para celebrar la amistad en su día, todos los días, la vida, que cuánto más difícil sería sin amigas.