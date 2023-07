La AFIP reglamentó paquete de alivio impositivo para pymes

Nuevos beneficios para Pymes. Foto: Nacho Corbalan.

#BuenJueves Te contamos las novedades de esta mañana:



▶️ Se publicaron las modificaciones a la norma que trata la determinación e ingreso de anticipos del impuesto a las ganancias para micro, pequeñas y medianas empresas 👉 https://t.co/XIpS0bL54H



🧵👇🏼 pic.twitter.com/Z118fNQa0Z — AFIPComunica (@AFIPcomunica) July 20, 2023

La Resolución 5.388 formaliza un alivio al anticipo del Impuesto a las Ganancias para estas empresas, estableciendo un único porcentaje para los ejercicios iniciados a partir de agosto próximo

Hasta este momento, las firmas tenían que pagar como anticipo un 25% y, luego nueve cuotas de 8,33%; lo cual ahora se modificó para que la primera cuota sea de un 10%

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó una serie depara las pequeñas y medianas empresas (pymes), las cuales fueron anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, el pasado martes, en relación con los impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las Ganancias.Las Resoluciones Generales 5.388/2023 y 5.390/2023, publicadas en el Boletín Oficial, amplían el universo de exclusión de percepciones y retenciones de IVA, al tiempo que alivian el anticipo de Ganancias para las pymes.En el caso del IVA,, las cuales podrán solicitar el certificado de exclusión.La Resolución 5.390 modifica la 2.226 añadiendo un tratamiento especial a las “personas jurídicas que revisten el carácter de microempresas” que cuenten “con la caracterización 272 vigente en el Sistema Registral, no posean deudas impositivas o de los recursos de la seguridad social líquidas y exigibles por los periodos no prescriptos y se encuentran encuadradas en la categoría “A” –Muy Bajo Riesgo- del Sistema de Perfil de Riesgo (Siper)”.Estasni de proporcionar el detalle de las proyecciones u elementos de prueba respecto de la situación en la cual se encuentra incluidos, las cuales se solicitan al pedir este certificado para aceptar o denegarlo.Por otro lado, la resolución 5.388 formaliza un alivio al anticipo del Impuesto a las Ganancias para estas empresas, estableciendo un único porcentaje para los ejercicios iniciados a partir de agosto próximo.Hasta este momento,y, luego nueve cuotas de 8,33%; lo cual ahora se modificó para que la primera cuota sea de un 10%, seguida de otras nueve del mismo porcentaje.Para acceder a este beneficio, las empresas deben contar con el Certificado MiPyMe vigente al primer día del mes de inicio del ejercicio fiscal sobre el cual se aplicarán los beneficios, además de estar registradas ante la AFIP con las caracterizaciones 272, 274, 351 o 352.Según Massa, esta medida “permitirá ampliar los niveles de empleo e inversión a 330.000 pymes".Para los demás contribuyentes,Queda aún por reglamentarse otra medida impositiva anticipada por Massa el pasado martes, a partir de la cual las pymes estarán habilitadas a tomar el 30% del pago del impuesto a los débitos y créditos bancarios como pago a cuenta del 15% de los aportes y contribuciones que deben hacer las empresas a sus empleados, obras sociales, y jubilaciones."Es una enorme alegría sentar a la mesa al campo la industria, sector privado y público para presentarles medidas que tienen que ver con garantizar la mejora de nuestra actividad económica, dar alivio a nuestras pymes, y brindar créditos para nuestros sectores productivos y de la economía del conocimiento", dijo Massa al anunciar los beneficios fiscales.Además del plano fiscal,para pymes exportadoras, sobre lo cual Massa precisó: "Ponemos $ 19.000 millones en aportes no reembolsables para proyectos que alcanzan a 21 provincias, para aumentar sus ventas al exterior".