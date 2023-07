Manrique, de Smata: "La oposición quiere terminar con los derechos de los trabajadores"

Candidato a diputado, Mario Manrique. Foto: Pepe Mateos.

El dirigente del Smata y candidato a diputado nacional en Buenos Aires por Unión por la Patria (UxP), Mario Manrique, llamó a la militancia del oficialismo "en disputa", y consideró que la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) "quiere terminar con los derechos de los trabajadores".En declaraciones formuladas a radio Provincia, el dirigente gremial se refirió al apoyo que el precandidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa, recibió el miércoles por parte de la CGT y sostuvo que "es necesario dejar de lado las diferencias y convocar a votar por el proyecto de país" que propone el ministro de Economía."El mensaje de Massa fue claro: puso al movimiento obrero como actor principal de las políticas públicas que se van a implementar", describió Manrique y apuntó que la actual coyuntura se requiere "militar y explicar las diferencias que hay entre los dos modelos que se encuetan en disputa".El dirigente de Smata sostuvo que, desde los gremios,para poder dar respuestas y mejorar la grave situación socioeconómica de la Argentina".Manrique consideró además que, "analizar los discursos de campaña que pronuncian Patricia Bullrich, Javier Milei y Horacio Rodríguez Larreta, es un ejercicio insalubre".en Jujuy diciendo que su proyecto se basa en la paz, y, a tres cuadras de allí, están reprimiendo al pueblo", consideró y opinó que, desde la oposición, "quieren terminar con los derechos de los trabajadores, de los sindicatos y dicen que quieren una patria en paz".En ese marco, planteó que "no tienen propuestas económicas, ni sociales" y añadió: "A Bullrich le hacen dos preguntas de economía y no sabe qué contestar"."En frente tenemos una fuerza política que lo único que quiere es gobernar para una clase privilegiada. Dicen que nosotros no hacemos campaña del miedo, perodiciendo que 'es todo o nada' porque ello significa: 'hacé lo que te digo yo o no existís'", cerró.