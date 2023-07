Un tirador mató a dos personas e hirió a otras seis, a horas del inicio del Mundial Femenino

Foto: Julián Alvarez

El momento de los disparos

BREAKING: Multiple people killed in Auckland, New Zealand mass shooting - NZHerald pic.twitter.com/COuI0A8IPl — BNO News (@BNONews) July 19, 2023

Un hombre armado se subió a un edificio en construcción en el centro de Auckland y desató una tragedia a pocas horas del comienzo del Mundial Femenino de fútbol, cerca del Fan Fest y de los hoteles donde se alojan las selecciones de Noruega y los Estados Unidos.El tirador, que llevaba un brazalete de monitoreo electrónico, mató a dos personas e hirió a otras seis desde la terraza de un rascacielos que estaba en obra.Según los informes, el hecho ocurrió Queen Street, una calle céntrica de Auckland, ciudad donde a las 19 horas locales (las 4 hora argentina) se jugará el partido inaugural del torneo entre uno de los países anfitrionesLos organizadores suspendieron una reunión de bienvenida programada para los medios este miércoles, pero confirmaron que la Copa del Mundo y el match de inicio en el estadio Eden Park "sigue en pie tal cual se planificó". Los preparativos en el Fan Fest también se vieron interrumpidos por encontrarse en una zona cercana.Los trabajadores de la torre en construcción fueron testigos de cómo el tirador entró al edificio dispuesto a dispararle a todo el mundo. Entre los heridos se encontraba un oficial de policía, que pudo llegar a la ambulancia con la ayuda de sus colegas."Esta terrible situación no podría haber llegado en peor momento, cuando el mundo tiene sus ojos puestos en nosotros. Es terrible, sobre todo porque nunca antes habíamos tenido un incidente como éste", declaró el alcalde de Auckland, Wayne Brown, a la cadena de televisión local TVNZ.La policía desplegó un gran operativo policial en la zona y pidió que la gente se quede en sus casas y evite pasar por el centro de la ciudad.El primer ministro de Nueva Zelanda, Chris Hipkins, declaró que "claramente, con la Copa Mundial de la FIFA que comienza hay muchos ojos puestos en Auckland. El gobierno ha hablado con los organizadores de la FIFA y el torneo continuará según lo planeado. Quiero reiterar que no existe una amenaza más amplia para la seguridad nacional. Esto parece ser la acción de un individuo".Las redes oficiales del seleccionado de Nueva Zelanda comunicaron que "están en shock por el incidente de esta mañana en el centro de Auckland. Confirmamos que todo el equipo y staff de las Football Ferns está a salvo, pero no podemos hacer más comentarios. La preparación para el partido de hoy sigue según lo planeado".El seleccionado de Noruega también confirmó, mediante su capitana Maren Mjelde, que todos están a salvo. "La gente se despertó rápidamente cuando un helicóptero comenzó a flotar fuera de la ventana del hotel. Nos sentimos seguros todo el tiempo", explicó."La FIFA tiene un buen sistema de seguridad en el hotel, y tenemos nuestro propio oficial de seguridad en el equipo. Todo el mundo parece tranquilo y nos estamos preparando con normalidad para el partido", completó la futbolista.