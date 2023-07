El precio del trigo escaló casi US$21 en Chicago tras bombardeos a puertos ucranianos

Foto: archivo AFP

A esto se sumó que, a lo que se sumaron bombardeos a las terminales de Chornomorsk.Según manifestó el ministro de Agricultura de Ucrania, Mikola Solski, se necesitaráNo obstante,", explicaron los analistas de la consultora Granar.En este sentido, el gobierno ruso agregó que “en consecuencia,A partir de esto, ", indicaron los especialistas de la corredora.Por su parte, la analista de mercados de la corredora FyO, Mariela Brandolin, marcó que para el negocio internacional de granos fue "una novedad que Rusia no renueve el acuerdo. Las veces que amenazó con no renovar, no fue cierto. Esta vez sí"."Un dato no menor es que gracias al acuerdo,destacó Brandolin .La analista sostuvo que Rusia"Si esto no sucede, en adelante podremos contar con este fundamento alcista que actúe de soporte para los precios", completó.Para el responsable del Área de Análisis de Mercados de la corredora de granos Grassi,cuestión que afecta a los precios de los granos., poco predecible, para el devenir de las cotizaciones", agregó.En lo que respecta a los demás granos,Como en el caso del trigo, la razón principal de la suba pasó por los ataques a los puertos ucranianos por parte de Rusia tras caerse el acuerdo por los granos., indicaron desde Granar.Sumó a la tónica alcista el persistente déficit de humedad en zonas estadounidenses productoras de granos gruesos y los pronósticos de pocas lluvias para lo que resta de julio, el mes clave para los rindes del maíz.En el mercado argentino, en el segmento disponible de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el cereal no contó con ofertas abiertas.Por último,En el caso de la posición de más próximo vencimiento, la baja se debió a una toma de ganancias por parte de los fondos especulativos.En cuanto a los contratos más alejados, la persistente sequía en zonas productoras de Estados Unidos impulsaron los precios.Sus subproductos cerraron al alza, con un incremento en el aceite del 3,12% (US$ 44,09) hasta los US$ 1.456,13 la tonelada, a la vez que la harina avanzó 0,24% (US$ 1,21) para posicionarse en US$ 489,20 la tonelada.