Fernández: "Massa es un extraordinario candidato y va a ser un extraordinario presidente"

Las negociaciones con el Fondo

Alberto Fernández anuncia fin del "modelo extractivista" en América Latina



"Hay que agregar valor a nuestra producción".



El presidente Alberto Fernández consideró que el ministro de Economía, Sergio Massa, es "un extraordinario candidato y va a ser un extraordinario presidente", yen alusión a las próximas elecciones.Fernández se expresó en estos términos, antes de regresar a Buenos Aires tras participar en la cumbre UE-Celac.Consultado sobre qué significaría para el país una eventual victoria del candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, el mandatario respondió: "No creo que la Argentina enloquezca, eso no pasaría"."De todas maneras, nosotros estamos en una democracia, nosotros lo que más preservamos es la institucionalidad, el Estado de Derecho en la democracia, y por eso estamos seguros que tenemos un extraordinario candidato como Massa", que "va a ser un extraordinario presidente", reafirmó el Jefe de Estado.Destacó que "lo mejor que tenemos es el pueblo, que también merece lo mejor", y expresó su deseo de que la Argentina "no retroceda, que se sigan ampliando derechos, que se siga promoviendo igualdad y por eso confío que los argentinos no se van a equivocar y van a seguir apostando por nosotros".Sobre las tratativas con el Fondo Monetario Internacional (FMI),Recordó que en el acuerdo anterior firmado con el organismo "hay una cláusula que expresamente dice que si, por circunstancias ajenas a la política argentina, la economía se ve deteriorada por alguna circunstancia, el programa se puede revisar. Eso es lo que estamos haciendo, en eso estamos trabajando y estamos convencidos que vamos a tener un acuerdo".Afirmó que su Gobierno está "combatiendo" la alta inflación y señaló que "la verdad es que también recibimos un país con 54 puntos" de ese índice.Y consignó que "cuando era el primer año lo bajamos a 35, la guerra (en Ucrania) volvió a llevarnos a 54 y ahora, claro, estamos en las consecuencias de la guerra, que en una economía con 54 puntos de inflación presiona mucho más".Fernández aludió a las vicisitudes que atravesó Argentina y, en ese sentido, dijo que le tocó gobernar en "años muy difíciles"., recordó."Cuando apenas empezamos, el día 99 de Gobierno se desató la pandemia, tuvimos casi dos años con pandemia y, en el medio, tratando de lograr un acuerdo con el Fondo Monetario para no quedar en default. Y después vino la guerra y después la sequía", expresó.Al trazar un balance de su gestión, Fernández consideró que "si no hubiéramos vivido un tiempo tan complejo, podríamos haber obtenido mejores resultados, pero si uno mira, nosotros en los dos últimos años crecemos el 16% de la economía, la tasas de desempleo hoy en día en Argentina es una de las más bajas que registra la historia del país, y la inversión social triplica a la de cualquier otro gobierno que nos haya precedido".