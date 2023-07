Mujeres de Texas exigen conocer las "excepciones médicas" para abortar

Protestas contra la decisión de la Corte Suprema que revocó la sentencia Roe vs. Wade de 1973 / Foto: AFP.

Amanda Zurawski, una de las demandantes, ingresando al Tribunal en Austin / Foto: AFP.

El 24 de junio último la Corte estadounidense revocó la sentencia Roe vs. Wade de 1973, que durante casi medio siglo garantizó el derecho de las mujeres al aborto en el país, con lo que dejó en manos de cada estado la potestad de autorizarlo o no.

"El único problema en este caso, sin embargo, es saber quién debería abortar bajo la excepción médica a la prohibición estatal del aborto. Pero nadie sabe", sostuvo Duane.

Un grupo de mujeres, estado del sur de Estados Unidos, pese a presentar graves complicaciones durante su embarazo dieron este miércoles su testimonio ante un Tribunal, dondeAmanda Zurawski, Ashley Brandt y Samantha Casiano, quienes planearon desde el inicio tener a sus hijos, brindaron testimonio en un tribunal de Austin, en el sur de Estados Unidos, y detallaron todo lo que pasaron cuando sus embarazos -y su estado de salud general- se complicaron.En tanto, abogados del estado de Texas pidieron desestimar la causa e insistieron en que excepciones consideradas como emergencias para el abortoEn su declaración, Samantha Casiano manifestó que llevó en su vientre a su hija hasta el final del embarazo y que, una malformación del cráneo y cerebro "no compatible con la vida", lo que hizo que muriera horas después de nacer, como habían advertido los médicos.Por su parte, Amanda Zurawski, contó cómo se le negó el procedimiento después de desarrollar una condición que significaba que "el aborto espontáneo era inevitable".Sin embargo, su médico "no podía intervenir, porque el corazón del bebé todavía latía e inducir". La mujer, quien rompió bolsa prematuramente, sufrió un shock séptico que puso en peligro su vida y el feto nació muerto."Lo que me pasó a mí le está pasando a la gente en todo el país, no solo en Texas", detalló ante el Tribunal.El Centro de Derechos Reproductivos (CRR, por sus siglas en inglés), que lleva adelante el litigio, dijo quedesde que la Corte Suprema estadounidense anuló el derecho constitucional a este procedimiento hace poco más de un año.Molly Duane, abogada del CRR, expresó que "las prohibiciones de Texas" y causando una "tragedia inimaginable".La denuncia apunta, argumentando que la forma en que se define es confusa y atemoriza a los médicos.Además, aclaran quesobre cuándo las mujeres que enfrentan complicaciones en el embarazo que amenazan su salud pueden abortar.Los médicos de Texas declarados culpables de realizar abortos enfrentan hasta 99 años de prisión, multas de hasta 100.000 dólares y el retiro de su licencia.