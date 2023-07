Llegó al streaming la serie de drama policial "Will Trent: Agente especial"

La plana mayor de "Will Trent"

, serie dramática y policial basada en la exitosísima saga de libros homónima de la escritora estadounidensey centrada en un detective con un punto de vista particular producto de su traumática infancia, estrenó hoy su primera temporada en la plataforma Star+.La entrega de, cocreada por Slaughter junto a los guionistas, llega al streaming con el protagónico del puertorriqueño, que viene de trabajar en otros proyectos para el formato chico como "Iron Fist" y "The Defenders" -del universo de Marvel- y la aclamada "The Affair".En esta oportunidad, Rodríguez encarna a Trent, un agente de la Oficina de Investigación de Georgia con dislexia y todavía afectado por su experiencia en el saturado y hostil sistema de adopción en Atlanta tras ser abandonado por sus padres al nacer.Luego de atravesar una compleja transición hacia la adultez y de afianzar un método y una caja de herramientas deductivas único, el protagonista -modelado al tradicional y atemporal estilo Sherlock Holmes- se esfuerza por convertirse en el investigador con la tasa de resolución de casos más alta de la Oficina, con el deseo interno de que ningún otro niño o niña pase por lo mismo que él.Ahora, su jefa, Amanda Wagner (), le asigna como compañera a Faith Mitchell (), la antipática hija de un hombre que había sido apresado tiempo atrás, cuando Trent resolvió un hecho de corrupción en el Departamento de Policía local.Como siempre, la fórmula se completa con la intervención en la trama de la vida personal del personaje, que en este caso, además de aprender a convivir con su nueva colaboradora para despuntar diferentes crímenes, también deberá hacer malabares con sus sentimientos frente a la agente de seguridad Angie Polaski (), una amiga de la infancia con la que mantiene una relación casual y con la que debe compartir algunas de sus pesquisas.completan el elenco de la producción, que a mediados de abril pasado fue renovada por la compañía ABC para el desarrollo y la realización de una segunda temporada.