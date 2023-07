Juez que votó en disidencia sostuvo que "no hay posibilidad de que no fueran partícipes"

Protesta frente a los Tribunales de Rosario de familiares y amigos del joven asesinado por la absolución. Foto Sebastián Granata.

Foto Sebastián Granata.

Foto Sebastián Granata.

El presidente del Tribunal Oral Federal que el martes absolvió por mayoría a los, ocurrida en octubre del 2014 en Rosario,, a la que consideró "desastrosa", y afirmó que,y que por eso votó en disidencia y pidió condenas a prisión perpetua para ellos.Se trata de Otmar Pauluci, presidente del Tribunal Oral Federal en lo Criminal 2 (TOFC2) de Rosario, quien adelantó este miércoles, un día después de conocido el fallo,para tres policías y de seis años de cárcel para otros nueve efectivos.“Yo estoy totalmente convencido, por eso los condené, de que la detención (de Casco) fue el día 6 (de octubre de 2014) a la noche y que en la madrugada del 7 lo torturaron”, dijo Paulucci en declaraciones a la prensa.El juez que votó a favor de condenar a prisión perpetua al jefe de la seccional 7a.de Rosario, Diego José Álvarez, al cabo Franco Zorzoli y a la agente Romina Díaz, sostuvo hoy que, a su criterio, “fueron las personas que lo detuvieron, lo llevaron, estuvieron a cargo de la tortura que se le impuso” a Casco.Consideró, además, que el comisario Álvarez “era el responsable, fue el que lo detuvo, no hay posibilidad de que no fueran partícipe de eso”.Según la investigación, a fines de septiembre de 2014 Franco Casco arribó en tren a Rosario desde la localidad bonaerense de Florencio Varela, para visitar a unos familiares.El 6 de octubre se disponía a regresar a su domicilio, pero nunca llegó y sus parientes comenzaron a buscarlo., de la fiscalía a cargo de Fernando Arrigo y las defensas de los policías involucrados en la causa, disidencia que se expresó en el veredicto dividido dictado el martes en Rosario.La Fiscalía acusó a los policías de detener sin motivo a Casco la noche del 6 de octubre, de mantenerlo arrestado en una habitación llamada “Jaulita” y de someterlo a golpes y tormentos.Mientras que la versión oficial de la policía, que sostuvieron sus defensores durante el debate oral, consiste en que Casco fue arrestado el 7 de octubre por el llamado de un vecino al celular personal del comisario Álvarez porque tenía “actitud sospechosa”.Los policías afirmaron que Casco se resistió y quiso golpearlos con un adoquín, y por eso lo demoraron para averiguar sus antecedentes, pero el mismo 7 fue puesto en libertad.el 30 de octubre, mientras que la última vez que se lo vio con vida fue en la seccional 7ma de Rosario.“La pregunta es por qué lo detuvieron si no estaba haciendo nada ilegal. ¿Por portación de cara, portación de gorrito, de color de piel?”, dijo el juez Paulucci en declaraciones a la radio “La Ocho” de Rosario.“La versión policial es quey por eso lo llevan. Yo interpreté que esa versión oficial era falsa y me remití al día anterior, cuando él salió de la casa de su tía para ir a la estación de trenes para llegar a Retiro, donde lo esperaba el padre”, abundó.El presidente del tribunal federal dijo que, porque "si se cree en la teoría que el día 7 lo detuvieron en la forma en que dice el personal policial, entonces hay que creer todo lo que dice el personal policial y se termina en una absolución”., dijo Paulucci, y por eso su voto se inclinó por altas penas para los tres policías involucrados directamente, y por penas menores para aquellos que, según entendió, encubrieron la desaparición forzada seguida de muerte.El magistrado también señaló que “fue desastrosa la instrucción” del caso, que se inició en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que intentó retener la investigación, hasta que pasó al fuero federal.“Muy mala instrucción que se inició en la Justicia provincial, y”, sostuvo el juez, y dio detalles del, el primero que tuvo a su cargo la investigación.Por ese hecho, en su fallo en minoría, Paulucci pidió quedel MPA.De todos modos, aseguró que las pruebas lo “convencieron” yPor el voto mayoritario de los jueces Ricardo Vázquez y Eugenio Martínez Ferrero, el tribunal absolvió ayer a los 19 policías acusados en el juicio, y ordenó que recuperaran la libertad quienes cumplían prisión preventiva.