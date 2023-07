Publicaron un presunto video del jefe del grupo Wagner tras su rebelión

El líder del Grupo Wagner se encontraría en Bielorrusia. Foto: Archivo

Un video en el que supuestamente se ve al jefe del grupo paramilitar ruso Wagner, Yevgueni Prigozhin, dirigiéndose a sus combatientes en Bielorrusia, fue publicado este miércoles en varios canales de Telegram afines a la milicia, en la que sería su primera aparición desde la rebelión del mes pasado.", dice en las imágenes un hombre cuya apariencia y voz es similar a la de Prigozhin, informó la cadena CNN., tal como se acordó entre los mercenarios, las autoridades rusas y las bielorrusas tras el intento frustrado de rebelión de fines de junio.Desde entonces se desconoce con precisión el paradero del líder del grupo Wagner, que combatió en Ucrania. Las autoridades rusas informaron la semana pasada que el 29 de junio, cinco días después de la rebelión, se reunió con el presidente Vladimir Putin en el Kremlin.El motín terminó apenas 24 horas después, con un acuerdo entre Prigozhin y el Kremlin mediado por el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, para que el líder del grupo se marchara a Bielorrusia.En el acuerdo,Además, prometió que tanto los miembros del grupo paramilitar como Prigozhin no serían juzgadosEn el video, que según CNN no fue editado y cuyos metadatos indican que habría sido filmado entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles, el supuesto Prigozhin critica la planificación y ejecución de las operaciones militares en Ucrania por parte de las autoridades militares rusas., señala, según replicó la agencia Europa Press.La semana pasada, el Ministerio de Defensa de Bielorrusia informó que el grupo Wagner participará en la capacitación de sus Fuerzas Armadas.El supuesto Prigozhin que aparece en las imágenes publicadas este miércoles afirma que"Quiero pedir a todo el mundo que preste atención al hecho de que los bielorrusos nos recibieron no sólo como héroes, sino también como hermanos", añadió.