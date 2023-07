Para el Gobierno es un "hito fundamental" el reconocimiento de la UE a la Causa Malvinas

Foto: Gabriel Ramonet. (archivo)

Concluimos la Cumbre #UECELAC tras dos intensos días de trabajo. Los resultados han sido más que satisfactorios.



La Argentina continúa profundizando sus relaciones con líderes de Latinoamérica y Europa 🇦🇷🤝🌍 pic.twitter.com/a2485Xyxn9 — Alberto Fernández (@alferdez) July 19, 2023

El Gobierno argentino calificó como un "hito fundamental" la nueva postura de la Unión Europea (UE), que en un acuerdo con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)El presidente Alberto Fernández celebró como "una gran noticia" la decisión de ambos bloques de, por primera vez, adoptar una moción sobre la Cuestión Malvinas como territorio en disputa, y sostener la "importancia del diálogo y el respeto del derecho internacional en la solución pacífica" de la controversia por la soberanía del archipiélago.en Twitter, al repasar los resultados alcanzados en la cumbre birregional realizada entre el lunes y martes en Bruselas, Bélgica.final del encuentro, junto a la firma de los presidentes del Consejo Europeo, Charles Michel, y de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen.La histórica declaración conjunta de la UE-Celac sobre la cuestión Malvinas prosperó en ese encuentro pese a las "presiones" realizadas por Gran Bretaña para obstaculizar una mención a la disputa de soberanía respecto al archipiélago del Atlántico Sur.Así lo reveló el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, quien destacó como un "paso muy importante" que, por primera vez esta cumbre birregional haya adoptado una moción sobre la Cuestión Malvinas como territorio en disputa., sostuvo Carmona en declaraciones formuladas a la radio AM 530.Para Carmona, la declaración guarda una fuerte relevancia en tanto evidencia un cambio del contexto geopolítico en el que está inserta la Cuestión Malvinas, dado entre otros factores, por el posicionamiento de Gran Bretaña en Europa tras el Brexit (en el que el Reino Unido abandonó la UE, en 2020)., destacó el funcionario.En este sentido, recalcó que con la declaración quedó plasmada la postura de la UE en cuanto a que "las Malvinas no son más consideradas como territorio europeo", sino como "territorio en disputa".En la declaración la UE y la CelacEl decimotercer punto del documento sostiene: "En cuanto a la cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas/Falkland Islands, la Unión Europea tomó nota de la posición histórica de la Celac basada en la importancia del diálogo y el respeto del derecho internacional en la solución pacífica de controversias".Y continúa: "Reafirmamos además nuestro compromiso fundamental con todos los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, incluida la igualdad soberana de todos los Estados y el respeto de su integridad territorial e independencia política, solución de controversias por medios pacíficos y en conformidad con los principios de justicia y derecho internacional".En diálogo con Télam,, y agregó que "el próximo paso de la UE es que inste a Gran Bretaña a sentarse en la mesa de negociaciones".En el mismo sentido, el subsecretario para América Latina y el Caribe de Cancillería, Gustavo Martínez Pandiani, calificó la declaración como "un hito fundamental" en el disputa por la soberanía plena de las islas del Atlántico Sur, "ya que marca un cambio en la postura de Europa al abandonar su alineamiento automático con el Reino Unido"."Argentina logró un muy significativo avance diplomático en relación a la cuestión de las Islas Malvinas. Por primera vez en la historia de las relaciones birregionales entre Europa y América Latina y el Caribe se reconoció la posición de la Celac", destacó Martínez Pandiani en declaraciones a Télam Radio.Además, recordó que "durante décadas las Islas Malvinas eran consideradas por la UE como territorio de ultramar europeo" lo que "bloqueaba cualquier posibilidad de pronunciamiento de Europa" en este conflicto., puntualizó.Pandiani consideró a la declaración sobre Malvinas como un "destacado logro diplomático" que "refleja la perseverancia de la cancillería argentina encabezada por Santiago Cafiero y la determinación del gobierno de Alberto Fernández para revitalizar el impulso de una política de estado tan importante para los argentinos".Carmona interpretó que con este pronunciamiento birregional "se abre una agenda importante como es el de sostener el diálogo con la UE sobre la cuestión de la pesca ilegal en el Atlántico Sur"."Queremos seguir profundizando nuestra acción para que la UE reconozca la posición argentina plenamente, tal como lo estamos planteando", indicó el secretario, y aseguró que "desde el Gobierno nacional estamos jerarquizando los intereses nacionales en el área del Atlántico Sur, algo que con la gestión de Mauricio Macri no había sucedido"., recordó.Además, explicó que se trata de una región que "tiene que ver con la proyección austral, que además se trata de un área geopolítica con gran relevancia mundial, y que cuenta con grandes recursos naturales".El excanciller y actual ministro de Defensa,"Por primera vez la Unión Europea y la Celac adoptaron una moción sobre la Cuestión Malvinas y se reconoce la disputa de soberanía sobre las Islas. En el Siglo XXI ya no hay espacio para el colonialismo", señaló Taiana en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social de Twitter.Por su parte, el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, calificó como "un gran avance para la Cuestión Malvinas" al pronunciamiento conjunto de la UE y la Celac ."Agradecemos la histórica solidaridad de nuestros hermanos de América Latina y el Caribe a la que ahora se suma la de la UE para poner fin a la especial y particular situación colonial que atraviesan nuestras islas", escribió Melella en su cuenta de Twitter, para luego evaluar que "el aislamiento británico es cada vez más elocuente".