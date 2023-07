"Superpoderosos: La historia de DC" repasa el legado de esa franquicia de héroes

Un universo que marcó a varias generaciones.

Superpoderosos: La historia de DC VER VIDEO

DC gestó a superhéroes inolvidables.

Fue creada en 1934 bajo el nombre National Comics Publications, antes de adoptar el nombre que la inmortalizó en 1977

La eterna lucha entre el bien y el mal se reflejó en sus personajes.

La magia de las aventuras de los personajes atraparon a todo el mundo.

La serie documental "Superpoderosos: La historia de DC", que recorre la herencia que dejó en sus casi 90 años de existencia una de las más importantes compañías de cómics y su popular franquicia de héroes en la cultura pop, podrá verse desde este jueves 20 en la plataforma de streaming HBO Max., nominada al Oscar por el cortometraje "Recycled Life" (2006), junto a su colega Mark Catalena, la producción de tres episodios cuenta con la actriz Rosario Dawson como narradora y con un compendio de entrevistas a creadores, ejecutivos de la industria y estrellas de sus sagas cinematográficas, como Tim Burton, Christopher Nolan, Michael Keaton, Henry Cavill, Gal Gadot, Dwayne Johnson, Jason Momoa, Robert Pattinson y Margot Robbie, entre más.Con más de 60 entrevistas y material de archivo inédito, la docuserie retrata el legado y la influencia que el universo de DC construyó desde los inicios de su editorial, creada en 1934 bajo el nombre National Comics Publications, antes de adoptar el nombre que la inmortalizó en 1977.En ese sentido, el primer episodio,, narrará los orígenes de la compañía, que fundó sus bases en la creación del famosísimo trío de superhéroes conformado por Superman, Batman y la Mujer Maravilla; así como el nacimiento de la figura del "ayudante" (conocido como "sidekick", en inglés) y el contexto de preocupaciones motivadas después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos y la adquisición corporativa de la empresa en medio de su lucha por mantenerse relevante.Luego,se centrará en el salto que DC ejecutó al apostar por la realización de la memorable "Superman", filme de 1978 dirigido por Richard Donner que dio inicio a las adaptaciones en pantalla grande del Hombre de Acero en pleno período de disminución de ventas de sus cómics.El capítulo también profundiza en esta etapa de fuertes cambios socioculturales en el país del norte, que tuvieron sus consecuencias también en el género de los superhéroes, con Black Lightning -el primer personaje que tuvo protagonismo exclusivo, creado por Tony Isabella y Trevor Von Eden- como respuesta de la compañía, y con la fundación de Vertigo Comics, un nuevo sello pensado para convertir los cómics en una forma madura de arte en sí misma.El último episodio,, aborda la aparición dentro de la editorial de un diverso grupo de creadores que forman Milestone Media, una división dedicada a dar voz a personajes marginados y a historias nacidas de sus propias experiencias, abriendo una puerta hacia la representación y la inclusión dentro de un universo que hasta entonces le cerraba las puertas a esa forma de expansión.Entre los convocados para colaborar con la reconstrucción de esta historia se encuentran Jim Lee, el presidente de DC Comics, y James Gunn, director de "El escuadrón suicida" (2021), creador de la serie "Peacemaker" y recientemente designado co-CEO de los estudios de DC, para los que ya planificó el lanzamiento de unas diez nuevas películas que reinicien el universo cinematográfico de la marca.Greg Berlanti, coguionista del filme "Linterna Verde" (2011) y cocreador de las series de televisión "Arrow", "The Flash", "Legends of Tomorrow" y "Supergirl"; así como la cineasta Patty Jenkins, realizadora de las dos últimas películas de Mujer Maravilla (2017 y 2020), y el guionista Damon Lindelof, autor de la serie de cómics "Legends of the Dark Knight (Vol. 2)" y de la serie "Watchmen", ofrecen sus propias lecturas y experiencias dentro de esta saga.Desde el terreno de la interpretación, participande la tira televisiva de los 70; Zoë Kravitz, la última Gatúbela de "The Batman" (2022); Zachary Levi, que encarnó a Shazam en sus dos entregas fílmicas de 2019 y 2023; Melissa Benoist, protagonista de la serie "Supergirl"; Regina King, reconocida por su trabajo en "Watchmen"; y Kaley Cuoco, que le puso la voz a Harley Quinn en su serie animada para adultos.El consultor creativo Tom Mankiewicz, el animador Bruce Timm y los escritores de cómics Mike Carlin, John Ridley, Mark Waid y Michael E. Uslan completan la nómina de entrevistados de la serie.