Boca va por el pase a octavos ante Barracas Central

Foto: Eva Cabrera

Foto: Fernando Gens

Boca Juniors, el club más ganador de la Copa Argentina con cuatro títulos, enfrentará este jueves a Barracas Central en Santiago del Estero, en un partido válido por los 16vos de final del certamen.El encuentro se jugará desde las 19 en el estadio Madre de Ciudades, en la capital santiagueña, será arbitrado por Leandro Rey Hilfer y televisado por la señal de cable TyC Sports.El equipo "Xeneize", campeón de la Copa Argentina en cuatro ediciones,1969, 2012, 2015 y 2020, superó en la ronda anterior a Olimpo de Bahía Blanca, del torneo Federal, mientras que su rival, Barracas Central, eliminó a Estudiantes de Buenos Aires, de la Primera Nacional.El ganador del cruce entre Boca y el "Guapo" jugará en la siguiente ronda de octavos de final ante un equipo del ascenso: Almagro, de la Primera Nacional, o Excursionistas, de la Primera C.Boca asumirá el partido luego de una racha positiva en la Liga Profesional de Fútbol de tres triunfos y un empate, siendo su última presentación el domingo pasado en la Plata con victoria sobre Gimnasia y Esgrima por 3 a 1.De todas maneras, la campaña de Boca en la Liga Profesional que ganó en forma anticipada River no es buena, de hecho nunca se prendió en la lucha por defender el título que había conseguido el año pasado.Las novedades en el equipo que dirige Jorge Almirón para la Copa Argentina y en relación a lo que exhibió en La Plata serán los ingresos desde el inicio del peruano Luis Advíncula por Marcelo Weigandt, el juvenil Valentín Barco por Ezequiel "Equi" Fernández y de Darío "Pipa" Benedetto por el santafecino Luis Vázquez.Benedetto ingresó muy bien en La Plata (en lugar de Vázquez) y marcó el tercer gol de Boca, siendo que la última vez que había jugado como titular fue el 22 de junio pasado por la fecha 21 de la LPF en la goleada sufrida en Mendoza ante Godoy Cruz (4-0), luego sufrió una lesión muscular.En tanto, será casi con seguridad el último partido de Alan Varela, quien está a un paso de ser transferido al Porto de Portugal y se despedirá del club luego de haber jugado 110 partidos y ganado cinco títulos.Varela recibió la décima tarjeta amarilla en La Plata y debe purgar una fecha de suspensión, de manera que no podrá despedirse de los hinchas en La Bombonera el lunes próximo ante Newell's por la fecha 26.Además, estará en el banco de suplentes el jugador que se quedará con su puesto, el colombiano Jorman Campuzano, quien regresó a Boca luego de haber estado a préstamo durante un año en el Giresunspor de Turquía.También estará entre los relevos una de las grandes esperanzas de Boca, el delantero santiagueño Exequiel "Changuito" Zeballos, quien dejó atrás una lesión que lo tuvo a maltraer y la intención de Almirón es que vaya sumando minutos de a poco.El que no está disponible aún es el delantero Luca Langoni, quien viene de padecer un desgarro en el isquiotibial derecho, que se sumó a otras dos lesiones musculares en el semestre en la misma zona, por esa razón no quieren apurar su regreso.Su rival, Barracas Central, cumple una campaña aceptable en el torneo local ya que está en la mitad de la tabla y no sufre con el descenso, con una serie de seis partidos sin derrotas, de los cuales ganó tres y empató los tres restantes.Para enfrentar a Boca en Santiago, el entrenador del equipo Sergio "Huevo" Rondina podría repetir la formación que superó a Tigre (1-0) en Victoria el lunes ultimo, aunque mantiene la duda si deja en la delantera a Alexis Domínguez o bien le devuelve la titularidad a Bruno Sepúlveda.En cuanto a los antecedentes, la última vez que se enfrentaron fue este año en la cancha de Barracas y Boca, aún dirigido por Hugo Ibarra, goleó 3 a 0 con anotaciones de Agustín Dáttola en contra de su arco, Luca Langoni y Guillermo "Pol" Fernández.- Probables Formaciones -Boca Juniors: Sergio "Chiquito" Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Nicolás Valentini y Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela, Valentín Barco y Cristian Medina; Miguel Merentiel y Darío Benedetto. DT: Jorge Almirón.Barracas Central: Andrés Desábato; Mauro Penipil, Nicolás Capraro, Francisco Alvarez, Juan Ignacio Diez y Rodrigo Insúa; Facundo Mater, Iván Tapia y Rodrigo Herrera; Brian Calderara y Alexis Domínguez o Bruno Sepúlveda. DT: Sergio Rondina.Arbitro: Leandro Rey HilferCancha: Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.Hora de inicio: 19.TV: TyC Sports.