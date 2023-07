Schiaretti pidió acordar con JxC pero disparó contra Bullrich: "Expresa la grieta"

Foto: Laura Lescano.

Foto: David Sánchez.

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, propuso este miércoles realizar un acuerdo con Juntos por el Cambio (JxC) "después de la primera vuelta" y criticó la postura de la precandidata Patricia Bullrich y el exmandatario Mauricio Macri, quienes prefirieron "expresar la grieta" y oponerse a su arribo a la coalición cuando "era el momento exacto"."Hay una posibilidad de intentar (un acuerdo) después de que pase la primera vuelta, después del 22 de octubre", dijo Schiaretti en declaraciones a Radio Mitre.El referente del peronismo no kirchnerista sostuvo que "el país necesita un gobierno de unión nacional" para poder "dejar atrás años de decadencia"., remarcó sobre la posibilidad de armar una alianza con JxC rumbo al balotaje.Schiaretti también recordó que tuvo "coincidencias" con dirigentes del radicalismo y con el otro precandidato presidencial de JxC, Horacio Rodríguez Larreta, pero que "lamentablemente" su partido no ingresó a la coalición opositora porque "primó el espíritu de mantener la grieta", y apuntó contra el fundador del PRO y la exministra de Seguridad., afirmó.Si bien remarcó que "después de la primera vuelta" podría realizarse el acuerdo, el mandatario cordobés resaltó que en caso de que Bullrich sea la ganadora de la interna de la coalición, es ella quien deberá "manifestar su voluntad" de hacerlo., aseguró, y agregó que la considera una dirigente que no alude al "fin de la grieta" sino que "ella la va exacerbando"Schiaretti ejemplificó su idea con el caso del actual gobierno de Luis Lacalle Pou en Uruguay: "Es una alianza entre Partido Blanco, Colorado y otras fuerzas, después de la primera vuelta hicieron un acuerdo y plantearon el gobierno de coalición"."Después de la primera vuelta se puede retomar este planteo y ver si conseguimos hacer un gobierno de unidad nacional", aseguró.