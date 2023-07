Correa reclama que en España se investigue a fondo el espionaje que le habría hecho la CIA

Se habría realizado un espionaje sistemático al exmandatario ecuatoriano / Foto: Florencia Downes

Escuchas de conversaciones con otros mandatarios

El expresidente de Ecuador Rafael Correa ha expresado su satisfacción por la falta de pruebas incriminatorias en su contra después de revelarse que tanto él como sus hijas fueron espiados por la CIA. pic.twitter.com/OQGjdtRm2O — RT en Español (@ActualidadRT) July 19, 2023

"Sabemos que nos ha espiado desde el año 2015, no solo a mi, sino también a mi familia, a Julian Assange en la embajada".(FW) Rafael Correa

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa dijo que espera que la Justicia española actúe y "llegue hasta las últimas consecuencias", después de que se revelara que una empresa de seguridad de ese país y su propietario son investigados por supuestamente haberlo espiado para la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos., señaló Correa en entrevista con el canal RT desde Bruselas, donde reside.La Justicia española investiga a la compañía de seguridad Undercover Global y a su dueño, el exmilitar David Morales, quienes habían sido contratados por el propio Correa para que se ocupara de la seguridad de la embajada ecuatoriana en Londres, donde estaba refugiado el fundador de Wikileaks, Julian Assange, según reveló el diario El País.De acuerdo con el periódico español,Las aparentes pruebas del espionaje surgieron de la revisión del contenido de la computadora portátil de Morales, ordenada por el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional española.Pedraz investiga a Morales desde hace más de tres años por diversos delitos y esa computadora está en poder del magistrado desde 2019, cuando el acusado fue detenido.Correa dijo que la computadora de Morales ya había sido analizada y "se habían ocultado esos archivos". "Se tuvo que insistir para que se revisen todos los archivos", señaló.a, tanto durante su mandato (2007-2017) como una vez que lo había cumplido, a fin de informar a su sucesor y desde poco después adversario político, Lenín Moreno.Según los datos a los que accedió el diario, el nombre de la CIA aparece registrado varias veces en un disco duro externo en el que Morales archivaba información sobre las operaciones de su empresa y que fue requisado junto con la computadora.Peritos designados por la defensa de Assange encontraron en la última revisión de esos aparatos una carpeta denominada “América del Norte/USA/CIA/Romeo/Brasil/Argentina/marzo 2018/Venegas Chamorro/Viaje”, en la que se recogen detalles de conversaciones de Correa con varios expresidentes de América Latina.De acuerdo con el periódico, “Romeo” era el apodo con que se identificaba a Correa en las comunicaciones de la compañía de Morales y “Venegas Chamorro” es Amauri Chamorro Venegas, entonces jefe de prensa del expresidente ecuatoriano.En ese viaje, que se produjo en marzo de 2018, Correa confió su escolta a empleados de UC Global, según el informe."Sabemos que nos ha espiado desde el año 2015, no solo a mi, sino también a mi familia, a Julian Assange en la embajada", dijo el exmandatario, que aseguró que la empresa tuvo acceso a su computadora, su teléfono y que se investigaron sus movimientos financieros y migratorios., aseguró.El artículo de El País afirmó además que al menos en dos ocasiones la empresa de Morales instaló troyanos (virus disfrazados de programas legítimos) en los teléfonos móviles de Sofía y Anne, las hijas de Correa, cuando éste todavía era el presidente de Ecuador.Eso ocurrió cuando las jóvenes estudiaban en Francia, con el fin de escuchar todas sus conversaciones, sin que los padres fueran informados."Sólo el hecho demuestra que esta gente no tiene ni límites ni escrúpulos ¿Qué interés iban a tener en menores de edad que no tienen un rol político? El rol indirecto: como son mi hijas, tratar de encontrar algo ilícito, algo reñido con la moral, y con eso extorsionarnos", aseguró Correa, que indicó que "como nunca van a encontrar nada, se dan contra el piso" y ahora enfrentan problemas judiciales "muy grandes" en España.