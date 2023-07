Tras un mes de represión, “el ánimo de la gente es mantener la lucha”

Sara Choquevilca reafirmó la importancia de visibilizar el conflicto y “trasladar el mensaje a otras provincias" / Foto: Edgardo Valera.



La referente de la Asamblea de Autoconvocados de Purmamarca y miembro de la Comunidad Indígena Chalala, Sara Choquevilca, sostuvo este miércoles que,en la provincia de Jujuy que impulsó el gobierno de Gerardo Morales, “el ánimo de la gente es mantener la lucha y”.En diálogo con Télam Radio, Choquevilca señaló que las manifestaciones en Purmamarca, particularmente en el cruce de la ruta nacional 9 y ruta nacional 52, se mantienen “justamente para visibilizar y para reforzar las decisiones que ya se tomaron en las asambleas de referentes de comunidades indígenas”.La dirigente local recordó que se cumple ya “un mes de la represión violenta" que sufrieron y remarcó que las acciones de las fuerzas de seguridad jujeñas dejaron “un número importante de lesionados, tanto física como psicológicamente".Al reivindicar queque los "perjudica terriblemente”, Choquevilca destacó que las comunidades indígenas impulsan además “derechos de reparación histórica que nunca se dieron” en relación a sus territorios y “que tiene que ver con el agua”.“Sabemos que”, completó la referente social al alertar sobre “las amenazas de empresas extranjeras que vienen a explotar el litio, por ejemplo"."El interés prioritario que vemos aquí en juego es garantizar que el extractivismo no arrase estos territorios que las comunidades indígenas defienden para poder seguir viviendo en el lugar”, explicó.Por otra parte, denunció el “riesgo que se corre al no defender el patrimonio cultural paisajístico” de lugares como Purmamarca, Tilcara, la Quebrada de Humahuaca, “muy visitados por turistas”.Y agregó que cuentan con el“Realmente es muy importante poder mantenerse, visibilizar, transmitir que la gente que está apostada en estos puntos no es violenta, es comprensiva”, observó Sara Choquevilca al reafirmar la importancia de visibilizar el conflicto y “trasladar todo esto a un mensaje a otras provincias de la Argentina”.“Sabemos que la candidatura del gobernador de Jujuy (Gerardo Morales) aspira a poder copiar todo este modelo represivo, este modelo extractivista y este modelo también que quiere callar a la población cuando sale a reclamar por sus derechos más elementales”, aseguró.Y concluyó con un llamado a la población en general “a repensarnos como sociedad argentina, como pueblo que tiene que defender sus intereses, su arraigo a la tierra, su amor a la patria y unirnos”., sintetizó Sara Choquevilca,