Rusia considerará buques militares a todos los barcos que se dirijan a puertos de Ucrania

Rusia prolongará el pacto cerealero si se cumple la "totalidad" de lo acordado

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó hoy que Rusia prolongará el acuerdo que permite a Ucrania exportar granos por el mar Negro si se cumplen la "totalidad" de las condiciones firmadas inicialmente y que el Kremlin afirma no fueron respetadas, ya que de otro modo ese pacto "ya no tiene sentido".



"Consideraremos la posibilidad de reintegrarnos (al acuerdo), con una condición: que todos los principios bajo los cuales Rusia aceptó participar en el acuerdo se tomen en cuenta y se cumplan íntegramente", declaró Putin en una reunión con su gobierno, transmitida por televisión, según recogió la agencia de noticias AFP.



Según Moscú, sus propias entregas de productos agrícolas y fertilizantes se ven obstaculizadas por las sanciones.



"Se ponen obstáculos incluso a las entregas gratuitas de los fertilizantes minerales a los países más pobres que los necesitan. De las 262.000 toneladas de la producción bloqueada en los puertos europeos se logró enviar solo dos lotes", dijo Putin.



Mientras, el pacto alimentario de Estambul tuvo inicialmente "una enorme importancia humanitaria", destacó el mandatario, Occidente lo uso "para el chantaje político" y el "enriquecimiento de las corporaciones transnacionales", citó la agencia de noticias rusa Sputnik.



La condición básica para que Rusia vuelva a la implementación del acuerdo de granos, continuó, es "el restablecimiento de su idea humanitaria inicial".



"Nuestro país es capaz de reemplazar el grano ucraniano tanto en condiciones comerciales como en forma de donaciones", remarcó Putin.



Aseguró que en el último año agrícola Ucrania produjo unos 55 millones de toneladas de cereales y exportó 47 millones mientras que Rusia cosechó 156 millones de toneladas y exportó 60 millones.



El 22 de julio de 2022, Rusia, Turquía y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de granos y fertilizantes afectados por las sanciones occidentales a través del mar Negro.



Los representantes del Gobierno ucraniano suscribieron un documento similar destinado a facilitar la venta al exterior de esos cereales bloqueados por la guerra.



Desde entonces el acuerdo fue prorrogado en tres ocasiones, la última vez el pasado 17 de mayo, por dos meses.





CONDICIONES PARA QUE RUSIA VUELVA AL ACUERDO

Más temprano, el Ministerio de Defensa ruso sostuvo en un comunicado que no se cumplieron algunas de las cinco condiciones del convenio, como la reconexión de su banco agrícola, Rosselkhozbank, al sistema de pagos internacional Swift, del que se vieron privados después del inicio de la guerra.



Entre los requerimientos también estaba la reanudación de los suministros de maquinaria agrícola, repuestos y mantenimiento; el levantamiento de la prohibición de acceso a los puertos; y el desbloqueo de los activos y cuentas extranjeras de las empresas rusas relacionadas con la producción y transporte de alimentos y fertilizantes.



Moscú exige también que vuelva a estar operativo el ducto que une la ciudad rusa de Togliatti con la ciudad portuaria ucraniana de Odesa, utilizado para la exportación de amoníaco, un componente clave de los fertilizantes.